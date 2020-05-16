شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الاستحواذ عليه .. 8 معلومات لا تعرفها عن صفقة شراء فيس بوك لـ Giphy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة فيس بوك أمس أنها ستستحوذ على خدمة Giphy لتخزين ومحرك بحث الصور المتحركة بصفقة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، حيث تعاونت فيس بوك مع Giphy منذ سنوات لإتاحتها عبر كافة تطبيقاتها ومنصاتها لتتيح للمستخدمين التفاعل مع بعضهم بصور متحركة يمكن البحث عن موضوعها بسهولة، وفيما يلي نعرض مجموعة من المعلومات عن هذه الصفقة.

- قيمة هذه الصفقة 400 مليون دولار.

- تتكامل خدمة Giphy مع تطبيقات فيس بوك المختلفة بما فيها واتس اب و"انستجرام وغيرها.

- ستواصل خدمة Giphy العمل بشكل مستقل كما هو الحال الآن ولن يتم إغلاقها.

- ستعمل منصة Giphy بعلامة فيس بوك التجارية وستوفرها أكثر للمطورين لدمجها في تطبيقاتهم.

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-ستوسع فيس بوك من استثماراتها في تطوير Giphy بالإضافة لتحسين العلاقة ما بين المستخدمين أصحاب المحتوى والصور التي يصممونها ويرفعونها من جهة، والمطورين من جهة أخرى.

- هناك حوالي 50% من استخدام محتوى Giphy يكون ضمن تطبيقات فيس بوك المختلفة.

- قال فيس بوك أن GIPHY ستنضم إلى فريق خدمة انستجرام.

- قال فيس بوك أنه يخطط لدمج مكتبة GIF التابعة لـ Giphy في انستجرام، وتطبيقاتها الأخرى.