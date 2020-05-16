تكنولوجيا: آيسر توقع اتفاقية شراكة مع فريق R8G e-Sports Sim Racing للسباقات التابع لسائق الفورمولا 1 رومان غروجون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آيسر عن توقيع شراكة مع فريق R8G e-Sports Sim Racing للسباقات، والذي أطلقه سائق الفورمولا 1 رومان غروجون مؤخراً.

وستكون آيسر من خلال هذه الاتفاقية الشريك الرسمي للفريق من خلال علامتها التجارية المتميزة الخاصة بالألعاب “بريداتور”. وسيتم تجهيز مقاعد سباقات جهاز المحاكاة الاحترافية بحواسيب بريداتور أورايون 5000 التي تتمتع بأداء قوي، وشاشات بريداتور السريعة والمخصصة للألعاب، والاكسسوارات. تتميز أجهزة بريداتور بعدد من الخصائص مثل تقنية التبريد، وهي تمثل رمزاً للأداء والسرعة وتم تصميمها لتمنح سائق فريق R8G الأفضلية للفوز على منافسيه. وبدورها ستحصل آيسر على حقوق حصرية لاستخدام محتوى السباق الإلكتروني لفريق R8G e-Sports Sim Racing، والتجارب المباشرة، وإمكانية وضع علامتها التجارية على عدد من سيارات الفريق.

سيقدّم رومان غروجون سباقه الافتتاحي الأول خلال كأس BMW SIM 120 يوم الأحد 10 مايو 2020، وقال: “إن إطلاق فريقي الخاص لسباقات المحاكاة هو لحظة مليئة بالفخر لأنني شغوف بسباقات السيارات والابتكار وقبول تحديات جديدة. الهدف الرئيسي لفريق R8G Sim Racing هو تطوير مهارات السائقين الذين يتمتعون بالقدرات اللازمة للمشاركة في سباقات السيارات على أرض الواقع، وهو أمر شيّق جداً. نحن فخورون بوجود أفضل الأجهزة المخصصة للعب من بريداتور مما سيجعلنا أفضل فريق في سباقات المحاكاة وسيمكّننا من سد الفجوة بين عالم السباقات الافتراضية والواقعية.”

يشهد عالم الرياضة الإلكترونية نمواً كبيراً، خاصة سباقات أجهزة المحاكاة، ومن المتوقع أن يتابع فعّاليات سباقات المحاكاة ما يصل إلى 850 مليون شخص خلال العام 2020. وسيتنافس فريق R8G e-Sports Sim Racing هذا العام في عدد من الفعّاليات المرموقة مثل سباق لومان 24 ساعة للتحمل.

وقال هايو بلينغن، نائب الرئيس للتسويق، آيسر أوروبا: “لقد اخترنا الدخول إلى عالم سباقات أجهزة المحاكاة لأنه سيمكننا من التواصل مع جمهور جديد من عشّاق السباقات الافتراضية والسباقات على أرض الواقع. تمثل السباقات الافتراضية تجربة مليئة بالمشاعر، وهي تدعم جهودنا للتعبير عن شغفنا بتكنولوجيا الألعاب لجمهور جديد من عشّاق الألعاب الإلكترونية. نحن سعداء جداً لمساهمتنا في دعم رومان غروجون في تأسيس فريق سباقات افتراضية عالمي المستوى.”

Advertisements

قامت آيسر مؤخراً بتحديث جهاز الحاسوب المكتبي بريداتور أورايون 5000، والذي يرتقي بتجربة اللعب نحو مستويات أفضل بفضل أدائه القوي. ويتضمن الجهاز الجيل التاسع من وحدة المعالجة Core i9-9900Kمن إنتل والمزودة بشريحة Z390، وبطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 2080 وإيثرنت Dragon 2.5 gigabit، بالإضافة إلى سائل لتبريد وحدة المعالجة للوصول لأفضل مستويات الأداء خلال أكثر جلسات اللعب تشويقاً.

توافر المنتجات

تتوفر تشكيلة بريداتور من أجهزة اللعب ذات الأداء العالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر آيسر الإلكتروني.

نبذة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976 وتُعتبر اليوم واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم حيث تباشر أعمالها في أكثر من 160 دولة في العالم. وتساهم شركة آيسر في رسم ملامح المستقبل من خلال سعيها الدائم لبناء عالمٍ تجتمع فيه الأجهزة والبرمجيات والخدمات معاً لتفتح آفاقاً لا حدود لها من الإمكانات أمام العملاء والشركات على حد سواء. وبهدف تطوير الخدمات القائمة على التقنيات المبتكرة وعلى “إنترنت الأشياء” والألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي، توظف آيسر أكثر من 7000 موظف مختص للقيام بأعمال البحث والتطوير والتصميم والتسويق والمبيعات والدعم الفني للمنتجات والحلول، وذلك لإلغاء كافة الحدود الفاصلة بين الأفراد والتقنيات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.acer.com.

اعلان





