تكنولوجيا: ابل تستحوذ على شركة NextVR الناشئة في صفقة بقيمة 100 مليون دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل إنهاء عملية الإستحواذ على شركة NextVR الناشئة التي عرفت ببث محتوى الواقع الإفتراضي، حيث تم إنهاء صفقة الإستحواذ بقيمة 100 مليون دولار.

تنضم شركة NextVR إلى عملاق التكنولوجيا بعد إتمام صفقة الإستحواذ بشكل كامل خلال الفترة القادمة، حيث تعد شركة NextVR إحدى الشركات الناشئة التي عرفت بتجارب محتوى الواقع الإفتراضي الذي يقدم في بث حي عند الطلب.

كما عرفت شركة NextVR بتوفير تجربة الواقع الإفتراضي في الأحداث والفعاليات التي تتطلب بث حي للواقع الإفتراضي، ومنها فعاليات PlayStation، وOculus، HTC، ولينوفو، وأيضاً مايكروسوفت، كما أعلنت الشركة في وقت سابق عن بدء إتجاه جديد للشركة في تقنية الواقع الإفتراضي.

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وقد إقترن المحتوى الذي يقدم من NextVR بالأحداث الرياضية الخاصة الذي يتم بثه في شبكة CNN الإخبارية، أو البطولات الرياضية مثل NBA و NASCAR، حيث تعمل NextVR على بث محتوى الواقع الإفتراضي بأعلى جودة.

يذكر أن شركة NextVR من الشركات الناشئة التي انطلقت في عام 2009، حيث سجلت منذ إنطلاقها عدد 26 براءة إختراع تستهدف إلتقاط وضغط، أو نقل وعرض محتوى الواقع الإفتراضي.

من جانب أخر لم تكشف ابل رسمياً عن قيمة صفقة الإستحواذ، إلا أن التسريبات أكدت على أن ابل إستحوذت على NextVR بقيمة 100 مليون دولار، ولقد بدأت كلاً من شركة ابل و NextVR في إبلاغ الموظفين بالتغييرات الجديدة لعملية الإستحواذ.

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