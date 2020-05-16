TSMC تعتزم بناء مصنع لرقاقات ومعالجات 5 نانومتر في الولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تخطط الشركة التايوانية TSMC الرائدة في مجال أشباه الموصلات لبناء مصنع للمعالجات والرقاقات بكلفة 12 مليار دولار أمريكي في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. ستوفر الشركة ما يصل إلى 1600 منصب شغل وتهدف إلى تصنيع المنتجات للشركات الأمريكية لتقليل الإعتماد على سلسلة التوريد في الصين.

ذكرت شركة TSMC في بيان صحفي أن ” هذا المشروع له أهمية إستراتيجية حاسمة لمنظومة نابضة بالحياة وتنافسية في الولايات المتحدة والتي ستُمكّن الشركات الأمريكية الرائدة من تصنيع منتجات أشباه الموصلات المتطورة داخل الولايات المتحدة “.

سيتم بناء المصنع على مدى تسع سنوات وسيكون مكانًا لتصنيع المعالجات والرقاقات بإستخدام عملية 5 نانومتر. يمكن إستخدامها في الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية، ولكن أيضًا في أنظمة الدفاع المتطورة.

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، السيد مايك بومبيو أن رقاقات TSMC ستقوم بتشغيل كل شيء، بدءًا من محطات شبكات الجيل الخامس 5G وصولاً إلى طائرات F-35 المقاتلة. تعد TSMC أيضًا شريكًا رئيسيًا لشركة آبل، فهي من تشرف على تصنيع معالجات Apple A Series لهذه الأخيرة.

تم الكشف عن الخطط التفصيلية من قبل TSMC لصحيفة وول ستريت جورنال. ستبدأ عملية البناء في أريزونا في العام 2021، والهدف هو بدء الإنتاج في العام 2024. سيكون هذا المصنع قادرًا على تصنيع ما يصل إلى 20 آلف رقاقة في الشهر وسيستمر الإستثمار البالغ 12 مليار دولار حتى نهاية العام 2029.