Tesla تعمل على ” بطاريات سرية ” يمكن أن تُخفض سعر السيارات الكهربائية

فاطمة أيت طالب - دبي - على عكس السيارات التي تعمل بالديزل، تعتمد السيارات الكهربائية بشكل كبير على بطارياتها للقيام بكافة الوظائف المطلوبة منها، وتوفير نطاق محترم. هذا يعني أن البطارية في السيارات الكهربائية تُعتبر من المكونات المهمة جدًا إن لم نقل المكون الأهم مع العلم بأن بطاريات السيارات الكهربائية باهظة الثمن حاليًا.

غلاء البطاريات هو الشيء الذي يجعل تكلفة السيارات الكهربائية مرتفعة، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر من وكالة الأنباء رويترز، فيبدو أن شركة Tesla تعمل على ” بطارية سرية ” ستغير قواعد اللعب. ويشير التقرير إلى أن شركة Tesla تطور بطارية منخفضة التكلفة، ولكنها توفر نطاق طويل قد تظهر لأول مرة في سيارة Tesla Model 3 في الصين في وقت لاحق من هذا العام.

Advertisements

مع هذه البطارية المنخفضة التكلفة، هناك إحتمال أن تساعد في خفض تكلفة السيارة بأكملها وجعلها أرخص مقارنة مع السيارات التي تعمل بالديزل. وستساعد أيضًا في إطالة العمر الإجمالي والتأثير البيئي، حيث يمكن أيضًا إعادة إستخدامها لاحقًا في شبكة الطاقة الكهربائية.

كما أوضحت وكالة الأنباء رويترز، فقد كان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk يُشوق إلى أن الشركة ذاهبة للكشف عن بعض التطورات الهامة التي حققتها في تكنولوجيا البطارية خلال ” يوم البطارية “. ويُقال أن هذا الحدث سيُعقد في أواخر شهر مايو، لذلك يجب أن نحصل على المزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة.