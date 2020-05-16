إشاعة جديدة تقترح وصول أول هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك بعض الشائعات التي تتمحور حول خطط شركة آبل لإطلاق هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ. في حالة إذا كنت تتساءل متى سيحدث ذلك، فهناك إشاعة جديدة تقترح حدوث ذلك في العام المقبل.

هذا وفقا لتغريدة جديدة كتبها

☝️ yep.



One portless iPhone coming next year.



Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless. — Jon Prosser (@jon_prosser) May 13, 2020

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والذي يدعي أن شركة آبل ستقوم بهذا التغيير في تشكيلة iPhone في السنوات المقبلة، وهذا ما أكده المسرب الشهير Jon Prosser الذي قال أن هاتف iPhone واحد على الأقل خالي من المنافذ سيصل في العام 2021. ويبدو أن شركة آبل ستقوم بهذا التغيير ببطء حيث ستقوم جميع هواتف iPhone بالتخلي عن منفذ Lightning لصالح التصميم الخالي بالكامل من المنافذ.

قد يبدو محتوى هذه التغريدة غريبًا إلى حد ما، ولكن يجب أن نشير إلى أنه في العام 2019، ذكر المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo أنه في العام 2021، يمكن لشركة آبل إطلاق هاتف iPhone لاسلكي بالكامل. هذا يعني أن شركة آبل لن تتخلص من منفذ USB Type-C فحسب، بل ستتخطى إستخدام USB Type-C تمامًا. بدلاً من ذلك، من المفترض أن يعتمد الهاتف على الشحن اللاسلكي.

هذه خطوة جريئة بالفعل، على الرغم من أننا نتخيل أنها قد تكون غير مريحة إلى حد ما. فهذا يعني أن مستخدمي iPhone الذين يحتاجون إلى الشحن أثناء التنقل سيحتاجون إلى إحضار شاحن لاسلكي والبحث عن المقابس في الحائط بدلاً من إستخدام البطاريات المحمولة فقط. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كنت تأمل في رؤية هاتف iPhone مُزود بمنفذ USB Type-C، فقد تشعر بخيبة آمل كبيرة بعد سماعك هذا.