إشاعة جديدة تقترح وصول أول هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك بعض الشائعات التي تتمحور حول خطط شركة آبل لإطلاق هاتف iPhone خالي تمامًا من المنافذ. في حالة إذا كنت تتساءل متى سيحدث ذلك، فهناك إشاعة جديدة تقترح حدوث ذلك في العام المقبل.

هذا وفقا لتغريدة جديدة كتبها

☝️ yep.



One portless iPhone coming next year.



Never USB-C. Eventually, they’ll all be portless.