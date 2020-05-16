الأرصاد: مصر تشهد موجة حارة عنيفة حتى نهاية الأسبوع.. والعظمي بالقاهرة غداً 42

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم بـ 7 درجات عن المعدل الطبيعي، مؤكدة أن البلاد تشهد موجة حارة عنيفة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة اليوم السبت 40 درجة، وغد الأحد تترواح بين 41 و42 درجة مئوية.

وأضاف أن تلك الموجة الحارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وحذر مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد من الأماكن سيئة التهوية، وتأخير السحور قدر المستطاع، وعدم التعرض للشمس لمدد زمنية طويلة.