شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مبيعات السماعات الذكية خلال الربع الأول من 2020.. وأمازون فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت مبيعات سوق مكبرات الصوت الذكية العالمية 28.2 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة Strategy Analytics للأبحاث السوقية، ووفقًا للتقرير، فإن هذا أعلى بنسبة 8.2 ٪ من البيع في الربع الأول من عام 2019.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن حيث حصتها في السوق، برزت أمازون بقيادة جيف بيزوس كرائدة في السوق بحصة 23.5٪، مقارنة بـ 21.5٪ في نفس الفترة من العام الماضى، وتبع ذلك جوجل، الشركة التي احتفظت بمركزها الثاني من خلال الاستحواذ على السوق بنسبة 19.3٪، وتمامًا مثل أمازون، شهدت جوجل أيضًا نموًا حيث حصلت على نسبة 17.9 ٪ في الربع الأول من عام 2019.

ووفقًا لتقرير Strategy Analytics، شهدت العلامات التجارية الصينية مثل Baidu وAlibaba وXiaomi انخفاضًا في حصصها السوقية بسبب العرض والطلب. التحديات ليس فقط المحلية، ولكن أيضا نتيجة للتدابير ذات الصلة بالأوبئة، ويزعم التقرير أنه في الربع الثاني من عام 2020، عادت سلاسل التوريد الصينية إلى وضعها الطبيعي، فيما تتوقع شركة Strategy Analytics أيضًا أنه في الربع الثاني، سترتفع أسهم البائعين الصينيين مرة أخرى.

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أيضًا، بالنسبة إلى أمازون وجوجل، يتوقع التقرير أن عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة قد يضطرون إلى مواجهة الضغط بسبب تأثير عمليات الإغلاق في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا، وعلق ديفيد واتكينز، مدير شركة Strategy Analytics، بقوله: "هناك قدر كبير من عدم اليقين أمامنا بالطبع، لكن الظروف الحالية للبقاء في المنزل توفر فرصة لموردي مكبرات الصوت الذكية ومشغلي مساعدي الصوت لتعزيز عرض القيمة لتجارب الصوت الأولى".

وأضاف:" يُظهر نمو الطلب على الشاشات الذكية في الأسابيع الأخيرة أن أجهزة السماعات الذكية تلعب دورها في التخفيف من تأثير شروط الإغلاق من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الدردشة المرئية للعائلة والأصدقاء، من بين أمور أخرى. "