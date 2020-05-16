تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A21s بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 200 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً مؤخراً عن هاتف Galaxy A21s الذي يأتي بتصميم يحاكي Galaxy A21 مع تحسينات في البطارية التي تتميز بقدرة 5000 mAh، وأيضاً تحسينات في إعدادات الكاميرة، والذي يتوفر للبيع في 19 من يونيو بسعر 200 يورو.

يتميز هاتف Galaxy A21s بشاشة Infinity-O بحجم 6.5 إنش بجودة عرض HD بلس، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، وأبعاد 20:9.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A21s بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل يأتي أحدهما بعدسات macro والأخر لدعم عمق التصوير.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يدعم Galaxy A21s رقاقة معالج بسرعة 2.0 GHz، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 3 و4 أو 6 جيجا بايت رام ، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 32 أو 64 جيجا بايت.

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هاتف Galaxy A21s ينطلق بواجهة OneUI مع نظام تشغيل Android 10، وقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الهاتف الشحن عبر شاحن بقدرة 15W.

وينطلق هاتف Galaxy A21s بأربعة من الإختيارات في الألوان هم الأسود، الأزرق، الأبيض، إلى جانب اللون الأحمر، على أن يتوفر للبيع في الأسواق بدءاً من 19 من يونيو بسعر 200 يورو.

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