تقرير جديد يتوقع قدوم جهاز iPad جديدة هذا العام، وجهاز iPad Mini 6 في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمذكرة بحثية جديدة من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فسوف تقوم شركة آبل بإستبدال طراز 10.2 إنش من iPad بطراز أخر جديد يبلغ حجمه 10.8 إنش في النصف الثاني من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن شركة آبل تعمل على جهاز iPad Mini جديد يضم شاشة بحجم 9 إنش من المقرر وصوله في العام 2021.

لم يتم تحديث تصميم iPad Mini منذ العام 2015. ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فسوف تقوم شركة آبل بإستخدام اللوحة الحساسة للمس GIS في جميع الأجهزة اللوحية الجديدة وإتباع نفس الإستراتيجية المُتبعة مع iPhone SE 2020 الذي تم إصداره مؤخرًا والتي تتمثل في تزويده بمعالج مُتقدم وطرحه في السوق بسعر مناسب.

بالإضافة إلى هذين الجهازين اللوحيين، من المتوقع أن تقوم شركة آبل كذلك بإطلاق نظارات الواقع المعزز الخاصة بها في العام 2022. ومن المفترض أن تتميز بتصميم مضغوط وخفيف الوزن مع أجزاء حساسة للمس في الجانبين، ودعم إيماءات الرأس والأوامر الصوتية. من المتوقع أن تستند هذه النظارات على iPhone من أجل قوة المعالجة وستعمل بنظام تشغيل خاص بها والذي من المفترض أن يحمل إسم rOS.