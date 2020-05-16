تكنولوجيا: جوجل تسعى لحذف إعلانات متصفح كروم التى تستهلك موارد الموبايل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل أنها ستقوم بمعاقبة المعلنين الذين ينشرون إعلانات تستنزف موارد هواتف المستخدمين بدون علمهم، وذلك عبر حجبها عن الظهور ضمن متصفح كروم، حيث يشير مصطلح استنزاف الموارد إلى الاستهلاك الكبير للاتصال بالإنترنت والبيانات، وكذلك البطارية وطاقة المعالج.
وبحسب المدونة الرسمية لجوجل فإن هناك نسبة لا بأس بها من الإعلانات المستنزفة التي تقوم بتكليف المستخدمين مصاريف لا داعي لها من خلال استهلاك كمية كبيرة من البيانات أو البطارية، مثل الإعلانات التي تقوم بتعدين العملات الرقمية أو المبرمجة بطريقة غير سليمة.
فيما ستعرض شركة جوجل رسالة خطأ في الإطار الذي من المفترض أن يظهر فيه الإعلان المحجوب فيها عبارة Ad removed مع إمكانية معرفة تفاصيل إزالة الإعلان، كما حددت الشركة المعايير التي لو تجاوزها الإعلان فإنه سيتم حجبه، مثل استهلاك بيانات أكثر من 4 ميجابايت و15 ثانية عمل واستهلاك للمعالج خلال إعلان مدته 30 ثانية.
فيما تقول شركة جوجل أن نسبة 0.2% من الإعلانات المعروضة ستضرر من هذا الحجب، بمعنى أن النتيجة التي ستحصل عليها قد لا تختلف كثيراً عن المعتاد.
جدير بالذكر أن عملاق محركات البحث أطلقت مع إصدار "كروم 80" خيارا يتيح للمستخدم حجب الإعلانات المستهلكة للموارد، لكن الآن الميزة ستكون بطريقة أفضل ومن طرف جوجل بدون تدخل المستخدم.
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