شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة "GTA V" متاحة بشكل مجانى لجميع المستخدمين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته موقع الرؤية الإماراتى، اعترفت الشركة عبر تغريدة لها على حسابها على تويتر بأن متجرها يواجه إشكالات وصعوبات فنية، ووفقاً لتغريدة مسربة، ستكون لعبة GTA V متوافرة للتحميل المجاني حتى 21 مايو الحالي.
ويبدو أن الحمل الزائد على متجر Epic Games Store قد يؤثر أيضاً على خدمات Epic الأخرى، حيث قال حساب رسمي للعبة Fortnite على تويتر إن اللعبة كانت تواجه إشكاليات على أجهزة الحاسب وأجهزة ماك.
وتعطي شركة Epic العشرات من الألعاب مجاناً منذ انطلاق متجرها Epic Games Store في ديسمبر 2018، وقد قالت الشركة في يناير الماضي إنها تخطط لمواصلة تقديم الألعاب المجانية خلال عام 2020.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، تظهر أحدث إحصائيات شركة Epic إنها تزدهر بشكل إيجابي، حيث يضم متجر Epic Games Store الآن 108 ملايين عميل للكمبيوتر الشخصي، ينفقون ما مجموعه 680 مليون دولار، وبالطبع ساعدت مجموعة كبيرة من العروض الحصرية في رفع مستوى صورتها أيضًا.
وأطلقت Epic Games تطبيق Infinity Blade Stickers ، والذى يتوفر مجانًا، كرسالة شكر لجميع اللاعبين الذين دعموا ألعابها على مر السنين.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لعبة "GTA V" متاحة بشكل مجانى لجميع المستخدمين .. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.