شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة "GTA V" متاحة بشكل مجانى لجميع المستخدمين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه متجر Epic Games Store مشاكل بسبب الضغط الرهيب الذي يتعرض له بعد ساعات من إعلان شركة Epic توفير لعبة GTA V للتحميل مجاناً للجميع، وجاء إعلان الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتدافع الجميع من أجل تحميها، ما أدى إلى صعوبات في التحميل.

ووفقا لما ذكرته موقع الرؤية الإماراتى، اعترفت الشركة عبر تغريدة لها على حسابها على تويتر بأن متجرها يواجه إشكالات وصعوبات فنية، ووفقاً لتغريدة مسربة، ستكون لعبة GTA V متوافرة للتحميل المجاني حتى 21 مايو الحالي.

ويبدو أن الحمل الزائد على متجر Epic Games Store قد يؤثر أيضاً على خدمات Epic الأخرى، حيث قال حساب رسمي للعبة Fortnite على تويتر إن اللعبة كانت تواجه إشكاليات على أجهزة الحاسب وأجهزة ماك.

وتعطي شركة Epic العشرات من الألعاب مجاناً منذ انطلاق متجرها Epic Games Store في ديسمبر 2018، وقد قالت الشركة في يناير الماضي إنها تخطط لمواصلة تقديم الألعاب المجانية خلال عام 2020.

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وبحسب موقع engadget الأمريكى، تظهر أحدث إحصائيات شركة Epic إنها تزدهر بشكل إيجابي، حيث يضم متجر Epic Games Store الآن 108 ملايين عميل للكمبيوتر الشخصي، ينفقون ما مجموعه 680 مليون دولار، وبالطبع ساعدت مجموعة كبيرة من العروض الحصرية في رفع مستوى صورتها أيضًا.

وأطلقت Epic Games تطبيق Infinity Blade Stickers ، والذى يتوفر مجانًا، كرسالة شكر لجميع اللاعبين الذين دعموا ألعابها على مر السنين.