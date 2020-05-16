تحديث جديد لـ”واتسآب” بأدوات استثنائية جديدة

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أشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن تلك الأدوات الجديدة ستكون مهمة وحاسمة في كيفية تعامل “واتسآب” مع كافة الأنباء المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن تلك الأدوات الجديدة على واتسآب ستتأكد بصورة كبيرة من عدم انتشار أية معلومات مزيفة أو مضللة حول فيروس كورونا.
وستعمل الأداة الجديدة على فحص أي منشور والتأكد من صحته عبر أداة لفحص الأخبار المرتبطة بكورونا قبل مشاركتها، والتي أطلقت عليها اسم “تحقق قبل المشاركة”.
وقالت “واتسآب” إن تلك التعديلات ستكون بمثابة “تذكير بسيط وقوي”، بضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية التحقق من أي أخبار قبل إعادة توجيهها لإيقاف مسار المعلومات الخاطئة.
كما يوفر التحديث الجديد إمكانية أن يصل مستخدم “واتسآب” عدد من الرسائل والإرشادات الرسمية والتدابير الاحترازية التي يجب على الناس اتخاذها لمنع انتشار “كوفيد 19” مثل السعال في المرفقين، والبقاء في المنزل، وغسل اليدين، وتجنب لمس الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.