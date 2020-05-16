شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WhatsApp Business يتيح لمستخدميه إضافة صفحات فيس بوك لحساباتهم مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أجل تسهيل تواصل الشركات مع عملائها عبر واتس آب، يطرح عملاق الوسائط الاجتماعية تحديثًا سيسمح لحسابات WhatsApp Business بالارتباط بصفحات فيس بوك الخاصة بهم، حيث سيتم طرح هذه الميزة الجديدة لكل من أندرويد وiOS ويمكن للمستخدمين جلب التفاصيل من صفحة فيس بوك الخاصة بشركتهم وإضافتها إلى حساب WhatsApp Business.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين أيضًا بإنشاء إعلانات لصفحاتهم على فيس بوك التي يتم إعادة توجيهها إلى حساب WhatsApp Business المرتبط، وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، وبعبارة أخرى، عندما يضغط شخص ما على إعلان فيس بوك، ستتم إعادة توجيهه تلقائيًا إلى تطبيق WhatsApp Business.

ومن أجل ربط صفحة فيس بوك وحساب WhatsApp Business، سيتعين على المستخدمين الضغط على خيار الحسابات المرتبطة ضمن قائمة الإعدادات في WhatsApp Business، ويمكن لمستخدمي WhatsApp Business إضافة أرقام الهاتف الثابت في التطبيق.

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ولعل هذا يتجاوز دعم رقم الهاتف المحمول، ففي الإصدار العادي، يمكن للمستخدمين إضافة أرقام الاتصال الخاصة بهم فقط، ويسمح WhatsApp Business أيضًا للمستخدمين بتعيين الردود التلقائية على النصوص، كذلك لديهم أيضًا القدرة على جدولة الردود التلقائية لساعات وأيام محددة، وهو أمر مفقود تمامًا من الإصدار العادي.

وبمجرد ربط صفحة فيس بوك وحساب WhatsApp Business، ستكون إدارة الزائرين سهلة، ووفي الوقت نفسه، أعلن فيس بوك للتو عن أداة جديدة - تسمى Messenger Room - ستسمح لما يصل إلى 50 مستخدمًا بإجراء مكالمات فيديو ويبدو أن عملاق الوسائط الاجتماعية سيقدم اختصارًا لهذه الأداة الجديدة القادمة لمستخدمي واتس آب أيضًا، وبالتالي منحهم حق الوصول إلى خيار آخر للاتصال عبر الفيديو، ووفقًا لتقرير من WABetaInfo، تم اكتشاف الإصدار التجريبي من Android 2.20.139 من واتس آب مع اختصار - "الغرفة" - لهذه الميزة.