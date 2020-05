الهاتف Google Pixel 4a سيصدر بنفس سعر iPhone SE 2020، ولكن مع ضعف الذاكرة التخزينية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يصل الهاتف Google Pixel 4a في المستقبل القريب، وعلى الأرجح في أوائل الشهر المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا على العديد من التسريبات ذات الصلة بهذا الهاتف، وسمعنا كذلك أن Google Pixel 4a سيُكلف إبتداءً من 399 دولار أمريكي على غرار iPhone SE 2020 الجديد.

أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من مصادر مطلعة على المسألة يفيد أن الهاتف Google Pixel 4a سيُكلف أقل من iPhone SE 2020. هذه المصادر ذكرت أن الهاتف Google Pixel 4a سيُكلف بالفعل 349 دولار أمريكي، ولكن للنسخة المزودة بـ 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين ستُكلف النسخة المزودة بـ 64GB من الذاكرة الداخلية نحو 299 دولار أمريكي فقط.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

