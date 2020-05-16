سماعات الأذن اللاسلكية HTC U Ear تلوح في الآفق مع تصميم مُستلهم من AirPods

فاطمة أيت طالب - دبي - ستنضم شركة HTC قريبًا إلى سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية المربح، فقد كشفت لنا بعض الصور الواقعية على موقع هيئة الإتصالات الفدرالية FCC أن شركة HTC تعمل بالفعل على سماعات لاسلكية للأذن. هذه السماعات تمتاز بمظهر خارجي أسود لامع ولكن بخلاف ذلك، فهي تذكرنا جيدًا بسماعات AirPods من آبل.

سماعات الأذن اللاسلكية هذه والتي يُطلق عليها إسم HTC U Ear لا يُعرف عنها سوى القليل جدًا. يمكنك رؤية منفذ USB Type-C المخصص للشحن وكابل USB-A to USB-C.

في السابق، صنعت الشركة سماعات الرأس السلكية HTC USonic والتي تضم موصل من نوع USB Type-C، مما مكنها من توفير تقنية إلغاء الضوضا والمعايرة التلقائية لتوفير صوت ذات جودة عالية. هل ستحتوي سماعات HTC U Ear الجديدة على ميزات مماثلة؟ لا توجد طريقة لمعرفة ذلك حاليًا.

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كما قد يتذكر البعض منكم، في مرحلة ما من تاريخها، كانت شركة HTC تتحكم في العلامة التجارية Beats By Dre، حتى أنها قامت بتضمين السماعات التابعة لهذه العلامة التجارية مع هواتفها الذكية الرائدة. ومع ذلك، قامت الشركة في وقت لاحق ببيع أسمهما لشركة آبل، والتي شرعت في كسب الأموال من الأشياء التي تحمل العلامة التجارية Beats. قامت شركة آبل كذلك بتفكيك الخدمة الموسيقية Beats Music لإنشاء الخدمة الموسيقية الخاصة بها.