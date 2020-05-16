Oppo تُعلن عن السماعتين اللاسلكيتين Oppo Enco W31 و Oppo Enco M31

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن إثنتين من السماعات اللاسلكية الجديدة في الهند، ويتعلق الأمر هنا بسماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco W31، وسماعات العنق اللاسلكية Oppo Enco M31.





تتميز سماعات Oppo Enco W31 بتصميم يسمح بوضعها داخل الأذن مع تمرير سريع للصوت مع العلم بأنه تم تصميم هذه السماعات اللاسلكية الجديدة لجعلها مقاومة للماء والغبار. وتجدر الإشارة إلى أن سماعات Oppo Enco W31 الجديدة تتميز بوضعين للصوت، واحد طبيعي والآخر يعمل على تعزيز الباس. تحتوي كلا السماعتين على ميكروفونين لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية.

أعلنت شركة Oppo أن سعر سماعات Oppo Enco W31 يبلغ 3999 روبية هندية، وهو ما يُعادل 53 دولارًا أمريكيًا مع العلم بأن هذه السماعات ستكون متاحة باللون الأسود أو الأبيض بدءًا من 15 مايو.

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أما بخصوص سماعات Oppo Enco M31، فهي تمتاز بتصميم يلتف حول العنق، وتدعم البلوتوث 5.0 مع LDAC للحصول على صوت عالي الجودة. هذه السماعات تضم مكبرات للصوت بحجم 9.2mm مع أغشية من التيتانيوم، وتستخدم تقنية إلغاء الضوضاء مدعومة بالذكاء الإصطناعي للتمييز بين الضوضاء والأصوات البشرية أثناء المكالمات. حزام العنق مصنوع من المعدن المغطى بمادة السيليكون المطاطية.

ووفقا لشركة Oppo، فقد ذكرت أن سماعات Oppo Enco W31 الجديدة تُكلف 1999 روبية هندية، وهو ما يُعادل 27 دولارًا أمريكيًا، وستكون متاحة باللون الأسود والأخضر بدءًا من 23 مايو على متجر أمازون.