شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار ناسا يتمكن من حفر سطح المريخ بعد أشهر من العوائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسبار " Mole" على متن المركبة الفضائية إنسايت التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تقدمًا بطيئا في مهمته للحفر في سطح المريخ، بعد أشهر من الكفاح من أجل اختراق السطح، حيث قالت وكالة ناسا أن نهجها الجديد باستخدام مغرفة في نهاية الذراع الروبوتية لمركبة الفضاء لدفع المسبار الذي يبلغ طوله 16 بوصة إلى السطح المرن للكوكب الأحمر يساعده على تحقيق تقدم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت الجهود لاختراق المسبار للسطح في فبراير 2019 ، لكنه توقف منذ ذلك الحين، حيث يحتاج المسبار أن تسقط التربة في الحفرة التي يحفرها لمنحه الاحتكاك الضروري ليتمكن من الاختراق والتعمق، في مهمته لقياس الحرارة من باطن الكوكب.

لكن المسبار واجه طبقة غير متوقعة من التربة الأسمنتية تسمى "دوريكوست"، والتي لم تسقط في الحفرة التي حفرها الجهاز، وتظهر لقطات وكالة ناسا من الكوكب الأحمر الآن الحفار يندفع بعيدا عند الخلد وهو يخرج من الأرض بزاوية صعبة.

نشر حساب انسايت على تويتر: "يواصل فريقي فيNASAJPL &DLR_en التشجيع من جهودنا الأخيرة في #SaveTheMole".

وأضاف، "ساعدت دفعة أخرى بذراعي الروبوت على مواصلة التقدم، اتّخذ خطوة واحدة في كل مرة"، وتتوقع وكالة ناسا أن طول الخلد بالكامل سيدخل سطح المريخ أخيراً بحلول شهر يونيو تقريبًا.

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ولعل المشكلة بدأت بعد حوالي ثلاثة أشهر من هبوط InSight في الأصل على كوكب المريخ في نوفمبر 2018، حيث تم نشر الخلد وبدأ في الاختراق.

وقالت ناسا إنه تم الوصول إلى عمق 13 بوصة بسرعة إلى حد ما، ولكن الطرق المتكررة لم تسفر عن مزيد من التقدم في السطح، وتم تصميم الخلد للاختراق حتى عمق 16 قدمًا.

اعتقد العلماء في الأصل أن المسبار ربما يكون عالقًا على صخرة قوية بشكل خاص، لكن الملاحظات حددت أن الخصائص غير المتوقعة للتربة المريخية هي السبب.

وقالت وكالة ناسا إن نقل المسبار ليس خياراً لأنه سيواجه نفس المشكلة، واعتبارًا من أكتوبر، بدا أن مهندسي وكالة ناسا يحققون بعض التقدم من خلال دفع المسبار جانبًا مقابل الحفرة، قبل الكشف عن خطة جديدة للدفع فوق الخلد في فبراير، وتقول وكالة ناسا إن الهدف هو منع المسبار من الخروج من حفرة محفورة جزئيًا وكذلك منعه من دفن نفسه تقريبًا.