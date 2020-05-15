شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار أيفون SE .. أبل قد تطلق جهاز أيباد رخيص السعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تطلق شركة أبل طرازين جديدين من أجهزة أيباد، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors والذى يستشهد بأحدث مذكرة بحثية من قبل محلل KGI للأوراق المالية السابق Ming Chi Kuo، ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تطلق شركة أيفون جهازًا "iPad 10.8 بوصة في النصف الثاني من هذا العام" وiPad‌ mini مقاس 8.5-9 بوصة في النصف الأول من العام المقبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيقال أن كلا طرازي iPad هذين يأتيان بأسعار معقولة من الشركة، يتبعان استراتيجية المنتجات لـ iPhone SE حيث يقال أيضًا أنهما يضمان أحدث شرائح، ووفقًا للتقرير، فتقول مذكرة البحث، "نتوقع أن تقوم أبل بإطلاق موديلين 10.8 بوصة، و8.5 -9 بوصة من ‌iPad‌ mini في النصف الثاني من 2020 والنصف الأول من 2021 على التوالي".

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وأضافت المذكرة:"ستكون GIS هي المورد الرئيسي للوحة اللمس. سيتبع طرازي "iPad‌" الجديدان استراتيجية منتج iPhone SE، وستكون نقاط البيع هي السعر المعقول وتبني الرقائق السريعة، نعتقد أن GIS ستكون المورد الأساسي للوحة اللمس لهذين الطرازين الجديدين بأسعار معقولة لأن الشركة هي أكبر مورد لمس متوسط ​​الحجم، بفضل مزايا التكلفة من Megasite نعتقد أن طرازين ‌iPad‌ الجديدين بأسعار معقولة سيسهمان بشكل كبير في إيرادات GIS لأن النماذج بأسعار معقولة تمثل 60-70٪ من إجمالي شحنات iPad‌”.

وكانت شركة أبل تعمل إلى حد ما على إطلاق iPad كما هو الحال في الأشهر الـ 18 الماضية، فقد أطلقت عددًا قليلًا من الموديلات، وربما كانت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها في الشهر الماضي، زعم تقرير صادر عن شركة Strategy Analytics أن شركة أبل قد برزت كرائد عالمي في سوق تطبيقات الأجهزة اللوحية (AP) في عام 2019.

وقد استحوذت الشركة على المزيد من حصة السوق بل وسعت حصتها في سوق تطبيقات الأجهزة اللوحية الريادة بحصة إيرادات 44٪ في 2019. في الربع الثاني من عام 2020، من المتوقع أن تنمو شحنات الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 45٪، وفقًا لمذكرة بحث Digitimes، وقد برزت شركة آبل كشركة رائدة في السوق في الربع الأول من عام 2020 على مستوى العالم ويقال في الربع الثاني أنها زادت بشكل كبير من طلبيات الأجهزة اللوحية.