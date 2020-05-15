شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق روسيا مركبات أخرى نحو المحطة الفضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى فى الـ14 من أكتوبر المقبل أيضا من المخطط أن تطلق روسيا نحو المحطة الفضائية مركبة "سويوز إم إس-17" المأهولة، بواسطة صاروخ Soyuz-2.1a، لتحمل على متنها 3 رواد فضاء، روسيان، وأمريكى.
وكانت "روس كوسموس" وناسا قد أعلنتا مؤخرا أنهما وقعتا عقدا بقيمة 90 مليون دولار، ستقوم بموجبه "روس كوسموس" بنقل رائد فضاء أمريكى إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس".
وفى 9 مايو الجارى كان المكتب الصحفى لمطار "جوكوفسكى" الفضائى الروسى قد أعلن أن رواد الفضاء الروس، سيرجى ريجيكوف، وسيرجى سفيرتشكوف، وأوليج نوفيتسكى، وبيوتور دوبروف، قد توجهوا إلى الولايات الولايات المتحدة، وأن هؤلاء الرواد هم من التشكيلتين الأساسية والاحتياطية لطاقم الرواد الذى سيذهب إلى المحطة الفضائية الدولية فى أكتوبر المقبل.
وجدير بالذكر أنه توقف تصنيع واحد من صواريخ سويوز الروسية، وهو Soyuz 2.1a، الذى استخدم مؤخرًا في 9 أبريل الماضى لنقل ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية رغم انتشار فيروس كورونا، وتأتى أنباء تأثير الوباء على إنتاج الصاروخ من نص أصدرته الحكومة الروسية بدعوة أجراها الرئيس فلاديمير بوتين ومجموعة من قادة مركز الفضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: متى تطلق روسيا مركبات أخرى نحو المحطة الفضائية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.