شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق روسيا مركبات أخرى نحو المحطة الفضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر مطلع فى مجال صناعة الفضاء أن روسيا عازمة على إطلاق مركبتين نحو المحطة الفضائية الدولية هذا العام، وتبعا للمصدر فإن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تخطط لإطلاق مركبة شحن فضائية من نوع "بروغريس إم إس-15" نحو المحطة الفضائية الدولية فى 23 يوليو المقبل، معتمدة فى إطلاقها على صاروخ Soyuz-2.1a، حيث سيطلق الصاروخ والمركبة من مطار "بايكونور" الفضائى بكازاخستان.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى فى الـ14 من أكتوبر المقبل أيضا من المخطط أن تطلق روسيا نحو المحطة الفضائية مركبة "سويوز إم إس-17" المأهولة، بواسطة صاروخ Soyuz-2.1a، لتحمل على متنها 3 رواد فضاء، روسيان، وأمريكى.

وكانت "روس كوسموس" وناسا قد أعلنتا مؤخرا أنهما وقعتا عقدا بقيمة 90 مليون دولار، ستقوم بموجبه "روس كوسموس" بنقل رائد فضاء أمريكى إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس".

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وفى 9 مايو الجارى كان المكتب الصحفى لمطار "جوكوفسكى" الفضائى الروسى قد أعلن أن رواد الفضاء الروس، سيرجى ريجيكوف، وسيرجى سفيرتشكوف، وأوليج نوفيتسكى، وبيوتور دوبروف، قد توجهوا إلى الولايات الولايات المتحدة، وأن هؤلاء الرواد هم من التشكيلتين الأساسية والاحتياطية لطاقم الرواد الذى سيذهب إلى المحطة الفضائية الدولية فى أكتوبر المقبل.

وجدير بالذكر أنه توقف تصنيع واحد من صواريخ سويوز الروسية، وهو Soyuz 2.1a، الذى استخدم مؤخرًا في 9 أبريل الماضى لنقل ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية رغم انتشار فيروس كورونا، وتأتى أنباء تأثير الوباء على إنتاج الصاروخ من نص أصدرته الحكومة الروسية بدعوة أجراها الرئيس فلاديمير بوتين ومجموعة من قادة مركز الفضاء.