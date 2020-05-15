تحميل لعبة GTA V مجانًا من متجر Epic Games 2020

لعبة GTA V متوفرة الآن بشكل رسمي و مجاني على متجر Epic Games للألعاب. المتجر الشهير الخاص بلعبة Fortnite. المتجر يشتهر بإطلاقه لعبة مجانية كل فترة. و تظل اللعبة مجانية لفترة من الوقت حتى تقوم بشرائها. حيث انها متاحة بداية من يوم 14 مايو حتى يوم 21 مايو 2020 بشكل مجاني. بعدها سترجع اللعبة لسعرها العادي. ما ان تقوم بشرائها -حتى و ان اشتريتها مجانًا- فتصبح اللعبة خاصة بك للأبد. دعنا نتحدث عن هذا قليلًا. و هذا المقال لشرح كيفية تحميل اللعبة مجانًا من على المتجر. فأكمل القراءة

متطلبات لعبة GTA V

المتطلبات الدنيا معالج Intel Core 2 Quad بسرعة 2.4GHz او AMD Phenom 9850 رباعي النواة بسرعة 2.5GHz ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB كارت رسومي GPU من نوع Nvidia 9800 GT او نوع AMD HD 4870 ذاكرة تخزين داخلية بسعة 95GB ذاكرة رسومية بسعة 1GB نظام تشغيل Windows بمعيارية 64Bit بداية من Windows Vista

المتطلبات العليا معالج Intel Core I5 3470 بسرعة 3.2GHz او AMD X8 FX-8350 بسرعة 4GHz ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB كارت رسومي Nvidia GTX 660 او AMD HD 7870 ذاكرة تخزين داخلية بسعة 95GB ذاكرة رسومية بسعة 2GB نظام تشغيل Windows بمعيارية 64Bit بداية من Windows Vista



تحميل و تثبيت متجر Epic Games

لتستطيع تحميل اللعبة تحتاج ان تقوم بتحميل متجر Epic Store الخاص بالشركة. تحميل و تثبيت التطبيق سهل جدًا. و سنذكر لك خطوات تحميل و تثبيت التطبيق بالتفصيل في شكل نقاط

1- افتح صفحة تحميل التطبيق من هنا

2- اضغط على زر التحميل الخاص بنظامك في الغالب هنا Windows

3- سيتم تحميل تثبيت التطبيق انتظر حتى يتم تحميله

4- ابدأ تثبيت التطبيق

5- انتظر حتى ينتهي التثبيت

6- عند تشغيل المتجر لأول مرة سيقوم بتحميل تحديث خاص به انتظر انتهاء التحميل

شراء لعبة GTA V

1- افتح متجر Epic بعد تحميله و تثبيته

2- ستظهر صفحة تسجيل الدخول قم بتسجيل الدخول لحسابك

3- ستظهر لك الآن واجهة المتجر ابحث عن لعبة GTA V و في الغالب ستظهر لك في لوحة الإعلانات اعلى المتجر قم باختيارها

4- ستظهر لك رسالة تخبرك بشأن قانون العمر الخاص باللعبة فهي تتطلب ان يكون عمرك فوق الـ18

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5- اضغط على زر Get لتقوم بشراء اللعبة

6- سيظهر لك شاشة تحميل انتظر قليلًا حتى يعرض لك صفحة اتمام الطلب

7- في هذه الشاشة ما عليك غير ان تضغط زر Place Order و ستصبح اللعبة ملكًا لك.

8- لتثبيت اللعبة اذهب الى تبويب Library الخاص بك

9- ستجد اللعبة بهذا الشكل امامك وسط كل العابك

10- اضغط على اللعبة ستظهر لك اتفاقية الترخيص الخاصة بالمتجر

11- بعد ذلك ستظهر لك معلومات التثبيت اين تريد تثبيت اللعبة حدد المكان و اضغط على زر Install

12- سيبدأ تحميل اللعبة الآن انتظر حتى يتم تحميل لعبة GTA V بالكامل و تثبيتها

ملحوظة

ستحتاج الى مساحة واسعة لتحميل اللعبة فيجب عليك ان تحرص على تنزيل اللعبة في مساحة فارغة كبيرة اكبر من المطلوبة. لنقل 120GB على الأقل. حتى لا تواجه اي مشاكل ستحصل على كوبون بخصم 10 دولارات عند تحميلك للعبة متاح حتى الأول من نوفمبر 2020 تستطيع شراء لعبة واحدة شرط ان يكون سعرها على الأقل 15 دولارًا