الفيسبوك تُطلق رسميًا الآن Messenger Rooms لإجراء محادثات فيديو مع ما يصل لـ 50 شخصًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة الفيسبوك في الفترة الماضية بالكشف عن ميزة Messenger Rooms كرد على الشعبية الكبيرة التي حظي بها تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. هذه الميزة لم تكن متاحة للإستخدام في الأيام القليلة الماضية، ولكن هذا تغير الآن بعدما قررت الفيسبوك إصدارها على الصعيد العالمي، على الرغم من أن عملية الإطلاق تتم بشكل تدريجي، مما يعني أنها ستظهر لدى البعض الآن، في حين سيضطر الآخرون للإنتظار لفترة إضافية قبل الحصول عليها.

تطبيق Facebook Messenger الحالي يوفر بالفعل للمستخدمين إجراء محادثات الفيديو الجماعية، ولكنه كان يسمح بإجراء محادثات الفيديو مع عدد محدود من الأشخاص في نفس الوقت، كما أنه كان يفرض على المستخدمين إمتلاك حساب فيسبوك، ولكن قررت الشركة الآن تغيير ذلك مع ميزة Messenger Rooms الجديدة.

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مع ميزة Messenger Rooms الجديدة يُمكنك إستضافة محادثات فيديو جماعية تشمل ما يصل إلى 50 شخصًا، ولا يزال بإمكان أولئك الذين لا يملكون حسابات الفيسبوك الإنضمام إلى هذه المحادثات من خلال تلقي رابط يؤدي بهم إلى غرفة الدردشة التي تم إنشاؤها. بنقرة واحدة يمكنهم بعد ذلك الإنضمام إلى المحادثة، تمامًا مثل تطبيق Zoom. الأهم من ذلك، ليس لدى Messenger Rooms أي حد زمني.

إذا انضممت إلى غرفة من خلال تطبيق Messenger، فيمكنك إستخدام تأثيرات الواقع المعزز والميزات الجديدة مثل الخلفيات الغامرة وإضاءة المزاج. يختار منشئ الغرفة من يمكنه رؤيته والانضمام إليه، ويمكنه إزالة أي شخص من المحادثة في أي وقت، بالإضافة إلى قفل الغرفة إذا لم يرغب في دخول أي شخص آخر. ويمكنك بالطبع مغادرة الغرفة وقتما تشاء. الغرف التي تقوم بإنشائها من خلال Facebook Group تكون مفتوحة افتراضيًا لأعضاء تلك المجموعة.