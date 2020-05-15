الهاتف Lenovo Legion سيُركز على تجربة اللعب الأفقية، والإعلان التشويقي الأحدث يؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - كان أول هاتف موجه للاعبين من شركة Lenovo محورًا لحملة دعائية طويلة، ولكننا لم نحصل بعد على تاريخ الإعلان الرسمي عن هذا الهاتف أو مواصفاته التقنية من مصدر رسمي.

نشر الحساب الرسمي لشركة Lenovo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo اليوم إعلانًا تشويقيًا قصيرًا آخر، يُسلط الضوء على أن الهاتف مصمم في الأساس ليتم إستخدامه بوضعية أفقية. وقد تم التلميح إلى ذلك بالفعل في تسريب سابق كشف لنا أن الهاتف Lenovo Legion سيضم الكاميرا الأمامية في وحدة منبثقة على الجانب، في حين سيضم الكاميرات الرئيسية في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية.

سيحظى تصميم واجهة المستخدم في الهاتف Lenovo Legion بتحسينات إضافية من أجل وضع الإستخدام الأفقي مع فتح قائمة الإعدادات والقوائم الفرعية الخاصة به على جانبي الشاشة، وبهذه الطريقة يمكنك ” تكبير منطقة الرؤية “.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Lenovo Legion سيضم أن إثنين من منافذ USB Type-C، واحد في المكان المعهود والثاني على الجانب بحيث يمكن شحن الجهاز أثناء اللعب. وعلاوة على ذلك، سيضم هذا الهاتف كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، وكلاهما سيكونا مخفيين في الجانبين العلوي والسفلي من الهاتف. سيحتوي الهاتف Lenovo Legion كذلك على غرفة كبيرة بحجم 1.4 سم مكعب للحصول على صوت أفضل ونوع من أنابيب تبديد الحرارة.

التسريبات السابقة ذكرت كذلك أن الهاتف Lenovo Legion سيضم أيضًا ذاكرة داخلية من نوع UFS 3.0، والذاكرة العشوائية LPDDR5، وشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيصل كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة LegionOS. وفيما يخص الكاميرات، فقد تردد أن الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل في الخلف، في حين سيضم كاميرا بدقة 20 ميغابكسل في الأمام.