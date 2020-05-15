Realme تحدد رسميًا موعد وصول أول تلفاز ذكي وأول ساعة ذكية لها

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، أكدت لنا شركة Realme أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن ثمانية منتجات جديدة في اليوم 25 مايو بالصين. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشفت لنا الشركة الصينية كذلك اليوم أنها ذاهبة في اليوم 25 مايو للكشف عن أول ساعة ذكية لها وأول تلفاز ذكي لها كجزء من تلك المنتجات الثمانية مع العلم بأن الساعة الذكية ستحمل إسم Realme Watch، في حين سيحمل التلفاز الذكي إسم Realme TV.

حدث الإعلان الرسمي سيتم بثه في الساعة 12:30 بعد الزوال بتوقيت الهند وسيتم بثه مباشرة في الحسابات الرسمية لشركة Realme على شبكة الفيسبوك وتويتر، وفي القناة الرسمية للشركة على اليوتيوب.

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لم تكشف لنا شركة Realme عن أي معلومات إضافية حول تلفازها الذكي أو ساعتها الذكية، ولكن حصلنا في الشهر الماضي على تسريب كشف لنا أن الساعة الذكية Realme Watch ستصل بأربعة ألوان على الأقل تشمل الأسود والأبيض والأصفر والأزرق.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا ذلك التسريب أيضًا أن هذه الساعة الذكية ستضم شاشة LCD مربعة الشكل بحجم 1.4 إنش وبدقة 320×320 بكسل، فضلا عن بطارية بسعة 160mAh، ونظام تشغيل خاص من الشركة. وعلاوة على ذلك، فقد قيل كذلك أن هذه الساعة الذكية ستضم بطارية تستطيع مراقبة معدل ضربات القلب لمدة 24 ساعة.

أما بخصوص التلفاز الذكي Realme TV، فقد سمعنا أنه سيكون متوفر بحجمين هما 43 و 55 إنش، وسيعمل بنظام Android TV وسيدعم Netflix بشكل مسبق. وبغض النظر عن ذلك، فنحن نتوقع أن تقوم شركة Realme في حدث 25 مايو أيضًا بالكشف عن منتجات أخرى تشمل سماعات لاسلكية جديدة للأذن، وهواتف ذكية جديدة. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم 25 مايو، لذلك لا تنسو العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.