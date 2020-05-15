فيسبوك تستحوذ على خدمة GIPHY الشهيرة

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الجمعة عن استحواذها على GIPHY – الشركة المالكة لخدمة إنشاء ومشاركة الرسوم المتحركة GIF – وذلك في خطوة لإضفاء المزيد من الترفيه على تطبيقاتها.
وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي في تدوينة: إن GIPHY ستنضم إلى فريق خدمة إنستاجرام. وأضافت أن هذه الخدمة تجعل المحادثات اليومية أكثر تسليةً، لذا فإنها تخطط لدمج مكتبة GIF التابعة لـ Giphy في إنستاجرام، وتطبيقاتها الأخرى حتى يتمكن المستخدمون من العثور على أفضل طريقة للتعبير عن أنفسهم.
ومع أن فيسبوك لم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن تقريرًا من موقع Axios ذكر أنها قد تبلغ نحو 400 مليون دولار أمريكي.
وأشارت فيسبوك إلى أن 50% من حركة المرور التي تشهدها GIPHY هي من عائلة تطبيقات فيسبوك، ونصف تلك النسبة من إنستاجرام وحدها.
وقالت الشركة: إنها استخدمت واجهة تطوير البرمجيات API الخاصة بخدمة GIPHY منذ سنوات في إنستاجرام، وفيسبوك، ومسنجر، وواتساب، وبعد الاستحواذ ستستمر الخدمة في تشغيل مكتبتها، إذ سيكون بإمكان المستخدمين رفع صور GIF الخاصة بهم، كما يمكن للمطورين وشركاء API الاستمرار في امتلاك الوصول ذاته إلى واجهات الخدمة.
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