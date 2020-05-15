أمريكا تتحرك لحظر الرقائق عن هواوي والصين تلمح بالرد

أفادت صحيفة (جلوبال تايمز) Global Times اليوم الجمعة بأن الصين تستعد لوضع الشركات الأمريكية في “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، كجزء من الإجراءات المضادة ضد تحرك واشنطن لحظر شحنات أشباه الموصلات إلى شركة هواوي.

وذكر التقرير نقلًا عن مصدر: إن الإجراءات تشمل بدء التحقيقات وفرض قيود على الشركات الأمريكية، مثل: آبل، وسيسكو، وكوالكوم، بالإضافة إلى تعليق شراء الطيارات من شركة بوينج.

يُشار إلى أن صحيفة (جلوبال تايمز) تابعة لصحيفة الشعب اليومية، وهي الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين. وفي حين أن جلوبال تايمز ليست ناطقة رسمية للحزب، يعتقد أن وجهات نظرها تعكس آراء زعمائها.

وفي وقت سابق من اليوم، وفي وقت سابق من اليوم، تحركت إدارة ترامب لمنع شحنات أشباه الموصلات إلى شركة هواوي من شركات تصنيع الرقائق العالمية، في إجراء يزيد من حدة التوترات مع الصين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية: إنها عدلت قانون تصدير “يستهدف بصورة إستراتيجية اقتناء هواوي لأشباه الموصلات التي هي منتج مباشر لبعض البرامج والتقنية الأمريكية”.