هواوي تطلق Huawei P40 lite 5G في أوروبا

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الجديد (هواوي بي40 لايت 5جي) Huawei P40 lite 5G الذي يعد نسخة مماثلة من هاتفها (نوفا 7 إس إي) nova 7 SE الذي أعلنت عنه أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي إلى جانبي هاتف (نوفا 7 برو) nova 7 Pro، و(نوفا 7) nova 7.

وأطلقت الشركة الصينية هذا الهاتف في أوروبا بسعر 400 يورو ليكون بذلك أحد أرخص الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G في أوروبا، وهو الآن متاح للطلب، على أن تبدأ عملية البيع اعتبارًا من 29 أيار/ مايو الجاري.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS بقياس 6.5 بوصات وبدقة FHD+، وتحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل. ويأتي حساس البصمة في زر جانبي.

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وتأتي الكاميرات الخلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير العمق.

ويقدم (هواوي بي40 لايت 5جي) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة NM من هواوي.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (كيرين 820 5جي) Kirin 820 5G، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام أندرويد 10 بدون خدمات جوجل.