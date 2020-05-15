شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا حلت أمازون مشكلة نقص الدروع الواقية ضد كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت أمازون مشكلة نقص الدروع الواقية ضد كورونا من خلال إعادة استخدام قسم الطائرات بدون طيار، لجعل العمال يصنعون مئات الآلاف من الدروع الواقية التي تعتزم الشركة بيعها لعمال الخطوط الأمامية بسعر التكلفة، فستحرك الموارد والعاملين المكرسين عادة لقسم الطائرات بدون طيار لهذا العمل في استجابة سريعة للأزمة.

كما تقول الشركة، إن المبادرة ستعطي الأولوية لبيع الدروع لعمال الخطوط الأمامية، لكن الشركة تخطط لفتح المبيعات للجمهور في المستقبل القريب.

كتبت الشركة في مشاركة مدونة، "بسبب ابتكارات التصميم وقدرات سلسلة التوريد لدينا، نحن واثقون من أننا سنكون قادرين على إدراجها بسعر أقل بكثير، ما يقرب من ثلث السعر، من جميع الدروع الأخرى القابلة لإعادة الاستخدام المتاحة حاليًا لعمال الخطوط الأمامية".

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وأضافت الشركة، "نحن نتطلع إلى إعطاء الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية ومن ثم الانفتاح في النهاية لجميع عملاء أمازون"، وبحسب ما ورد تخطط أمازون لتوفير مئات الآلاف من دروع الوجه بحلول نهاية الشهر.

يصنع الدروع العاملين في منشأة هندسة الطائرات بدون طيار في واشنطن، وستستخدم التكنولوجيا المستخدمة عادة في التصنيع هناك، بما في ذلك الآلات التي تقطع ألياف الكربون لصنع قطع غيار الطائرات بدون طيار.

كما أن تصميمات دروع الوجه، التي وافق عليها المعهد الوطني للصحة، هي نتيجة عمل مجموعة الطابعة ثلاثية الأبعاد في واشنطن حيث توجد منشأة الطائرات بدون طيار التابعة للشركة، وستقوم أمازون أيضًا بتوفير تصميمات الدروع مجانًا للآخرين الذين قد يرغبون في صنعها.