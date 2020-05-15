شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد وصوله لـ 36 عاما .. 10 دروس نتعلمها من مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مارك زوكربيرج، المؤسس والمدير التنفيذي لأكبر شبكة اجتماعية في العالم فيس بوك اليوم 36 عامًا، حيث تمكن زوكربيرج من إنشاء موقع فيس بوك، عندما كان عمره 19 عامًا (2004) مع زملاء الكلية إدواردو سافرين وأندرو ماكولوم وداستين موسكوفيتز، وكريس هيوز، وهكذا بدأ كل شيء، ومنذ ذلك الحين، نال مارك زوكربيرج العديد من الأوسمة والتقديرات وكذلك الاتهامات والخلافات.

وبحسب موقع siliconcanals الأمريكى، فإن إحدى السمات التي تفصل القائد العظيم عن الآخرين هي القدرة على التركيز على ما هو مهم، وهذا ما يدور حوله مارك، فعلى مر السنين، أثبت نفسه ليس فقط كرجل أعمال ناجح ولكن كقائد عظيم يمكنه التأثير على الآخرين لتحقيق الهدف الجماعي أيضًا، وبالنسبة لأي رائد أعمال ناشئ، هذا درس جيد للتعلم، ولعل الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من مارس 2020، يقدر صافي ثروته بما يقرب من 54 مليار دولار.

وقد قام مارك زوكربيرج بالتأكيد ببناء منظمة مثيرة للإعجاب، وهناك الكثير الذي يمكن للقادة تعلمه من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هذا، وفيما يلى بعض الدروس التي يمكن أن تساعد رواد الأعمال الشباب على البقاء في عالم ريادة الأعمال.

- كن متحمسا لما تفعله

إحدى السمات الشائعة في معظم رواد الأعمال الناجحين في جميع أنحاء العالم هي أنهم متحمسون لما يقومون به، وقد نصح مارك زوكربيرج "العثور على الشيء الذي أنت شغوف به للغاية"، ومن المثير للاهتمام أن مارك رفض عرض شراء ياهو الذي قيمته مليار دولار في المرحلة المبكرة. مكنه شغفه بالفيسبوك من التغلب على العقبات والابتكار بشكل مستمر. الشغف هو ما يحول رجل الأعمال إلى قائد أعمال ناجح.

- اجعل حلمك كبير وحدد هدفك

كل شركة ناجحة مدفوعة ببعض الأغراض في أساس كل ما تفعله، وفي حالة مارك زوكربيرج، تتمثل مهمة فيس بوك في منح الأشخاص القدرة على المشاركة وجعل العالم أكثر انفتاحًا وتواصلًا، حيث يتيح لك الحفاظ على الغرض في الاعتبار التركيز على إنشاء أفضل منتج، أيضًا، من المهم بناء شيء يخلق تأثيرًا إيجابيًا كما فعل فيس بوك.

- مهارات حل المشاكل

لطالما كان تركيز مارك زوكربيرج على حل المشكلات وتنفيذ أفكار جديدة. ببساطة لم يقبل أقل مما رآه كاملاً، وهذا ما جعل فيس بوك واحدة من أنجح الشركات في العالم.

- كن متواضعا بغض النظر عن الارتفاعات التي تصل إليها، من المهم دائمًا أن تكون متواضعًا ومتواضعًا، وكما نعلم جميعًا، يعد مارك زوكربيرج واحدًا من أغنى الناس في العالم. مع وجود مثل هذه الثروات تحت تصرفه، اختار أن يبقى متواضعاً، والجدير بالذكر أنه لا يمتلك أي سيارات فاخرة باهظة الثمن، فقط القمصان الرمادية البسيطة، ووفقًا لمارك زوكربيرج، "إن مساعدة مليارات الأشخاص على التواصل أمر متواضع وإلى حد بعيد الشيء الذي أفخر به للغاية في حياتي".

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-توظيف الأشخاص المناسبين

من المهم أن يكون معك الأشخاص المناسبون! من الجدير بالذكر أن فيس بوك لديه عملية مقابلة تحدد فقط الموظفين المناسبين للشركة، نصيحة مارك لرواد الأعمال الشباب هي أنه يجب ألا يساوموا أبدًا في توظيف أفضل الموظفين، وصيغته هي "كن صريحًا بشأن ما تمثله."

-الأعمال الخيرية مهمة

يعرف القادة الناجحين في التاريخ قيمة العطاء، وفي الآونة الأخيرة، تبرعت المؤسسة التي أنشأها مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان بمبلغ 25 مليون دولار لـ COVID-19 Therapeutics Accelerator، للمساعدة في تسريع تطوير علاجات الفيروسات، وعلاوة على ذلك، فقد وقع أيضًا على "تعهد العطاء" في عام 2010، حيث وعد بالتبرع بنسبة 50٪ على الأقل من ثروته للأعمال الخيرية.

- افعل الأخطاء

منذ البداية، شهد مارك زوكربيرج العديد من الجدل والاتهامات وغيرها الكثير، إذا ارتكب خطأ، فهو يمتلك ذلك، وهذا ما يفعله أعظم القادة، بمجرد فعل الأخطاء، من المهم حله والمضي قدمًا، ولا تحدث أشياء جيدة عند التفكير فيها.

- ركز على المنتجات

يلتزم مارك زوكربيرج تمامًا بمنتجه "فيس بوك"، ووفقًا له، يجب ألا تتوقع نتائج إيجابية ونجاحًا دون جعل منتجك رائعًا، ومن المهم فهم المنتج والعمل عليه، كرجل أعمال طموح، تحتاج إلى التركيز على رغبات العملاء وتطويرها وفقًا لذلك.

- كن مخاطرا

وفقًا لمارك زوكربيرج، يجب على الرئيس التنفيذي الجيد المخاطرة، لكنه لا يحتاج إلى القيام بأشياء كبيرة أو مجنونة كثيرًا. وقال "في عالم يتغير بسرعة كبيرة، فإن أكبر خطر يمكن أن تخاطر به هو عدم المخاطرة"، علاوة على ذلك، تسمح زوكربيرج لموظفيها بتقديم مصالحهم بشكل علني والمجازفة.

- تحلى بالثقة

يتمتع أعظم القادة في التاريخ بثقة بالنفس وثقة بالنفس، وعندما كان مارك في سن المراهقة، طور برنامج موسيقى يسمى "Synapse"، وقد أراد مايكروسوفت العملاق شراء البرنامج وتوظيفه ، لكنه رفضه. هذه ثقة بالنفس! لا تشك أبدًا في قدراتك ولا تدع أي شخص يملئك بالسلبية.