Vivo تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Vivo X50 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Vivo النقاب مؤخرًا عن الهاتف Vivo X50 Lite وأعلنت الشركة اليوم أنها ستجلب الهاتف Vivo X50 5G في بداية الشهر المقبل. سيتم الإعلان عن الهاتف Vivo X50 5G في الصين في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل. بينما لم تكشف لنا شركة Vivo عن أي تفاصيل حول الهاتف الذكي حتى الآن، فهناك صورة على الموقع الرسمي للشركة في الصين تشوق للهاتف ذكي على أنه ” هاتف رائد إحترافي في التصوير “.

كشفت التسريبات الأخيرة القادمة من الصين أن الهاتف Vivo X50 5G سيضم شاشة تمتاز بثقب من أجل الكاميرا الأمامية، وسيضم كذلك وحدة تأوي عدة كاميرات بتصميم مُستطيل في الخلف.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن بشأن الهاتف Vivo X50 5G، ولكن من المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في الأيام القادمة من خلال التسريبات والإعلانات التشويقية.