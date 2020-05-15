تسريب هوية المعالج في الهاتف Nokia 6.3، وإليكم معلومات إضافية حول كاميراته

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر تقرير في وقت سابق من هذا الشهر لمح إلى أن الهاتف Nokia 6.3 سيعمل بالمعالج Snapdragon 67x Series، ولكن أكد مصدر داخلي جديد أن هذا الهاتف سيستخدم في الواقع المعالج Snapdragon 730 الأكثر قوة.

هذا المصدر الجديد أكد أنه حصل على فرصة إستخدام نسخة أولية من الهاتف Nokia 6.3 وقد كشف عن بعض التفاصيل الإضافية. وفي البداية، كشف لنا أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو الأخيرة.

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أخيرًا، ذكر المصدر أن الهاتف Nokia 6.3 سيضم مستشعر بصمات الأصابع داخل زر التشغيل. ووفقا له، فإن الهاتف Nokia 6.3 سيكون هاتفًا مضغوطًا وتم تصميمه مع أخذ سهولة الإستخدام بيد واحدة بعين الإعتبار. عمومًا، يجب أن يصل الهاتف Nokia 6.3 في وقت ما خلال الربع الثالث من هذا العام مع العلم بأنه تم إصدار الهاتف Nokia 6.2 الحالي في شهر أكتوبر من العام الماضي.