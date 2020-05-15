الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy A21s، ويضم أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A21s ليكون بذلك الهاتف الإقتصادي الأحدث من الشركة. الهاتف Galaxy A21s الجديد تبنى نفس تصميم الهاتف Galaxy A21 ولكن مع كاميرا أفضل، والمزيد من الخيارات على مستوى الذاكرة العشوائية، وبطارية أكبر بسعة 5000mAh.

كما تلاحظون، الواجهة الأمامية لهذا الهاتف تضم شاشة كاملة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، في حين تضم واجهته الخلفية أربع كاميرات على شكل الحرف L في الركن الأيسر العلوي جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع.

وبغض النظر عن التصميم، فقد كشفت لنا شركة سامسونج أن الهاتف Galaxy A21s الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة PLS TFT بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 850، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh.

Advertisements

الهاتف Galaxy A21s الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف على شكل الحرف L بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10.

الهاتف Galaxy A21s سيُعرض للبيع بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأزرق والأحمر، وسيكلف ما يُعادل 200 يورو. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيُعرض للبيع بشكل رسمي إبتداءً من اليوم 19 يونيو.