شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغييرات فى سلسلة توريد أبل لحماية العمال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع الرؤية الإماراتى عملت الشركة مع سلسلة توريدها العالمية "على مجموعة من الحمايات المفصلة لتناسب الظروف فى كل دولة، بما فى ذلك الفحوصات الصحية والحد من الكثافة وضمان التقيد الصارم بالتباعد الاجتماعى فى منشآتها" وفقاً لما قاله خان.
وقال خان إن أبل ستشترط استخدام معدات الحماية الشخصية أثناء العمل وفى جميع المناطق العامة والمشتركة وفقاً للخطاب، وعملت أبل مع شركاء سلسلة التوريد لتنفذ "بروتوكولات التنظيف العميق المحسنة" وتوفير الكمامات والمعقمات للعمال.
وأضاف خان أن أبل عملت أيضاً مع الموردين على تغيير خطط أرضية المصنع ونفذت ساعات العمل المرنة ورتبت مناوبات العمل للسماح للعمال بزيادة المساحة المشتركة إلى أقصى حد.
وكان كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أبل قررت تأجيل بدء الإنتاج التجارى الكبير لهاتف آيفون 12 لمدة شهر كامل، ما يعنى توفر كميات محدودة من الهاتف عند إطلاقه فى أواخر سبتمبر، حيث يأتى هذا التأجيل نتيجة لانتشار فيروس كورونا وتوقف المصانع وخطوط التجميع وشركات توريد المكونات.
وبحسب التقرير فمن المنتظر أن تكشف أبل هذا العام عن 4 هواتف آيفون بقياسات مختلفة تتراوح ما بين 5.4 إلى 6.7 بوصة ومنها بشاشة OLED، فيما أشار التقرير إلى أن شركة فوكسكون ستكون قادرة على إنتاج آيفون فى الصيف بكميات كبيرة تكفى الطلب الكبير فور إطلاق الهاتف فى الأسواق.
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