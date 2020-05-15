شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع أمريكى: مايكروسوفت تبحث عن متطوعين مصابين بكورونا لشراء أكياس دم .. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت مايكروسوفت مع شركة Adaptive Biotechnologies للتقنية الحيوية، وذلك لإجراء دراسة جديدة تتعلق بكيفية تغلب الجهاز المناعي على فيروس كورونا، حيث يعمل فريق البحث حاليًا على شراء أكياس دم من المرضى، وذلك بحسب موقع businessinsider الأمريكى.

ويمكن للمهتمين بهذه الدراسة ة ملئ استبيان عبر إنترنت، حيث ستعطي مايكروسوفت المرضى الذين سيتم اختيار استبيانهم 50 دولارًا، وسيعطى المرضى الذين اختارتهم الشركة لسحب الدم 50 دولار لكل وحدة دم منهم، وبإمكان المشتركين التبرع بأربع وحدات دم كحد أقصى.

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وبحسب التقرير فإن مايكروسوفت تبحث عن 1000 متطور في الولايات المتحدة، حيث يجب أن يتواجد المشاركون المؤهلون في واحدة من عشرين منطقة مترو في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وأن يكونوا قد تعرضوا للإصابة بفيروسات التاجية الجديدة أو أصيبوا بها أو استعادوا عافيتها.

وبحسب التقرير، فإن الهدف هو تعلم كيفية مساهمة الخلايا التائية والتي تعد خطوط الدفاع الأولى للجهاز المناعي للجسم في الاستجابة العامة ضد الفيروس، فيما كشف التقرير أن مايكروسوفت وأدابتيف يريان أن دور الخلايا التائية في المناعة ضد الفيروس لم يحدد بعد، وما زال ذلك ثغرة مهمة في الأبحاث الجارية.

فيما تأمل الشركتان بعد شراء أكياس دم من المرضى مقارنة الخلايا التائية بين المرضى المصابين والمرضى المتعافين من فيروس كورونا، حيث أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو التأكد من أن الخلايا التائية التي تعرضت للفيروس وحاربته تستطيع المساهمة في تشكيل مناعة طوية الأمد من الإصابة بالعدوى في المستقبل.