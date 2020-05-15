شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الجديد من PlayStation 5 يطمس الخط الفاصل بين الجرافيك والواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حين أن غالبية الجنس البشري محاصرون في المنزل، يلجأ الكثير إلى الألعاب بدافع الملل، حيث أصدر محرك الألعاب Unreal Engine فيديوًا توضيحيًا يعرض رسومات الجيل القادم من الألعاب، في يومين عرض فقط، حقق الفيديو الجديد ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، ودخل قائمة الـ "ترند" في المركز الـ 24،يقوم براين كاريس، المدير الفني للرسومات، وجيروم بلاتو ، المدير الفنى للمشاريع الخاصة، بشرح الفيديو خلال 9 دقائق، موضحا تفاصيل الفيديو بالإضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة لخلق مثل هذه التجربة المذهلة، بحسب ما ذكر موقع venturebeat.



اصدار جديد

الاصدار التجريبى

الإضاءة الجديدة

وأوضح بريان فى بداية الفيديو: "قبل بضع سنوات، اجتمعنا كفريق وعصفنا الأفكار حيث اعتقدنا أنه يمكننا دفع حالة الفن والرسومات فى الوقت الحقيقى.. أراد الفريق إحراز تقدم فى اتجاهين، أحدهما كان الإضاءة العالمية الديناميكية، لجعل العالم الافتراضى أقل ثباتا ،وأنشأنا نظاما يسمى Lumen.

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تفاصيل اللعبة

يعرض الفيديو التوضيحي مستوى الرسومات التى ستكون متاحة لـ PlayStation 5 ، وهى وحدة تحكم في ألعاب الفيديو المنزلية من المقرر طرحها أواخر عام 2020.



تفاصيل

قبل أيام كشف المحلل فى صناع الألعاب Michael Patcher، عن نية مايكروسوفت طرح منصتها الجديدة للألعاب Xbox Series X بسعر 400 دولار أمريكي من أجل المنافسة بشكل أقوى مع منصة PlayStation 5 الجديدة، وذلك بحسب موقع gaming bolt الأمريكى.



جانب من اللعبة الجديدة

ومن المنتظر أن يكون هناك فارق 100 دولار عن سعر منصة PlayStation 5 التى ستصل بسعر 500 دولار أمريكي، وهو الأمر الذى قد يمكن مايكروسوفت من الانتشار بشكل أكبر مقارنة بـ PlayStation 5 مع بيع أول عشر ملايين نسخة من أجهزة Xbox Series X.



مشاهد جرافيك واقعية

وبحسب التقرير، فستنتظر مايكروسوفت إطلاق PlayStation 5 لتطلق بعدها Xbox Series X وتعلن عن سعرها، والذي في الأغلب سيكون في شهر نوفمبر القادم من العام الحالي، وحتى الآن، لم تقم أي شركة من الإثنين بالإعلان عن أسعار المنصات الخاصة بها والتي من المفترض أن يتم إطلاقها في عام 2020.



مشهد من اللعبة

يذكر أن مايكروسوفت قامت مؤخرا بعرض لتجربة الألعاب على منصتها ولم يلق رواجاً كبيراً بسبب قصر مدته وخاصةً عند عرض لعبة Assassin’s Creed: Valhalla.