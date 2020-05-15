شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تطلب 18 محركًا إضافيًا لنظامها الصاروخى الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تنص الاتفاقية على صفقة قائمة بين وكالة ناسا و Aerojet لستة محركات SLS، وقال مسؤولو ناسا إن هذا الأمر الجديد يعزز قيمة العقد النهائي إلى حوالي 3.5 مليار دولار حتى عام 2029.

سيستخدم كل صاروخ SLS أربعة محركات صاروخية RS-25 لإطلاق المرحلة الأساسية التي يبلغ طولها 212 قدمًا (65 مترًا)، كما سيستخدم الصاروخ أيضًا معززين صاروخين مثبتين على الحزام ومرحلة عليا لإطلاق كبسولة طاقم Orion التابعة لناسا.

ويهدف برنامج Artemis SLS و Orion لإعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024، حيث تمتلك ناسا حاليًا 16 محركًا، والتي سيتم استخدامها في أول أربعة عمليات إطلاق صاروخ SLS لمهام Artemis من 1 إلى 4.

وستغطي هذه المحركات رحلات Artemis، والتي تشمل أول هبوط على سطح القمر خلال المهمة الثالثة.

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سيتم إطلاق مهمة Artemis 1 التابعة لوكالة ناسا في عام 2021، حيث يتم تثبيت محركات هذه الرحلة على مرحلة أساسية SLS وتنتظر اختبارًا كبيرًا في مركز Stennis للفضاء التابع لناسا في ميسيسيبي، وقد تم تعليق هذا العمل منذ مارس بسبب وباء فيروس كورونا المستمر.

وقال جوني هيفلين ، مدير محركات SLS ، في نفس البيان: "لقد بدأنا بالفعل الإنتاج في المحركات الستة الجديدة RS-25".

توفر محركات RS-25 الأربعة للصاروخ SLS إجمالي 2 مليون رطل من الدفع أثناء الإطلاق لحمل كبسولة Orion إلى المدار.

قال مسؤولو ناسا، إن المحركات المتبقية من برنامج مكوك الفضاء قد تم إصلاحها باستخدام وحدات تحكم جديدة بالكمبيوتر وتمت ترقيتها لضمان قدرتها على التعامل مع متطلبات الأداء العالي لإطلاق SLS.