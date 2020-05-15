كاميرا الهاتف OnePlus 8 Pro قادرة على رؤية ما وراء الملابس والأشياء الصلبة

فاطمة أيت طالب - دبي - إتضح للمطور الشهير Max Weinbach من منتدى المطورين XDA Developers أن الهاتف OnePlus 8 Pro يستطيع أن يرى من خلال أسطح معينة بفضل مستشعر 5 ميغابكسل الخاص الذي يفتقر إلى الألوان المعتادة وفلاتر الأشعة تحت الحمراء لإنتاج صور فريدة. ويبدو أنه يمكنه فعل ذلك مع أنواع معينة من الملابس أيضًا.

في تحقيق موجز أجراه موقع AndroidPIT، إتضح أن الكاميرا الرابعة الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف OnePlus 8 Pro تستطيع الرؤية من خلال بعض الأسطح إذا تم إستيفاء بعض الشروط المناسبة. كيف؟ حسنًا، تحتوي الكاميرات الأساسية التي نستخدمها على فلاتر الألوان لأن المستشعرات تستكشف طبيعيًا فقط كمية الضوء التي تصل إليها بدلاً من الألوان ولديها أيضًا فلتر الأشعة تحت الحمراء لحجب الضوء خارج الطيف المرئي. ومع ذلك، في حالة الهاتف OnePlus 8 Pro، قررت شركة OnePlus إزالة كل منهما مما يجعل الكاميرا حساسة لضوء الأشعة تحت الحمراء.

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ونظرًا لأن المواد تمتص الضوء اعتمادًا على الطول الموجي، فقد تبدو بعض الأشياء شفافة عند توجيه كاميرا OnePlus 8 Pro إليها حتى لو لم تكن شفافة بالعين المجردة. هذا إلى حد كبير يشبه الطريقة التي يكون بها جسم الإنسان شفافًا للأشعة السينية. لذلك إذا كان لديك ما يكفي من ضوء الشمس ( ضوء الأشعة تحت الحمراء ) يسطع على العنصر المعني، وبالطبع، كانت المادة مناسبة، فستبدو شفافة.

على أي حال، من غير المحتمل أن تتمكن من رؤية ما وراء ملابس الأشخاص الذين يمشون في الشارع. وإلا فقد يتحول هذا التأثير الرائع إلى كابوس للخصوصية.