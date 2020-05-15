أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 40.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس غد السبت

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غداً، السبت، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة جنوباً، والرياح نشطة، كما من المتوقع أن تصل درجة الحرارة بالقاهرة إلى 40 درجة، وأسوان 43 درجة.

وتوقع خبراء الأرصاد، في بيان نقلته صحيفة "اليوم السابع"، أن يسود البلاد غداً ليلاً طقساً لطيفًا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضاً، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع غداً سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت، فهي على النحو التالي:

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجات، مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.