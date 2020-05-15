تسريب الصورة الرسمية لهاتف Honor X10 5G المرتقب

تستعد (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – الأسبوع المقبل للإعلان عن هاتفها الذكي (هونر إكس10 5جي) Honor X10 5G، والآن نُشرت صورة تكشف عن التصميم النهائي للهاتف.

ويبدو من الصور أن الهاتف سيقدم كاميرا أمامية منبثقة، وسيتوفر باللونين الأزرق، والأبيض. وعلى ظهره هناك نظام مربع الشكل للكاميرات يحتوي 3 كاميرات.

وأُدرج الهاتف على الموقع الرسمي لمتجر البيع بالتجزئة الصيني Vmall، ومع ذلك، فإن الموقع لم يذكر مواصفات الهاتف أو سعره.

وفيما يتعلق بهاتف (هونر إكس10 5جي)، فقد كشف – على نحو منفصل – صاحب التسريبات على موقع تويتر (Ishan Agarwal) مواصفات الهاتف المرتقب، وذكر أنه سيقدم شاشة من نوع LCD بقياس 6.63 بوصات وبدقة +FHD، ومعدل تحديث 90 هرتزًا.

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وسيقدم الهاتف أيضًا كاميرا خلفية رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مع حساس من نوع Sony IMX600y، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وكاميرا ثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل.

وذُكر أيضًا أن الهاتف سيكون مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP5X، وسيعمل بواجهة المستخدم MagicUI 3.1.1. وسيحتوي معالجًا من نوع Kirin 820 5G، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ويُتوقع أن تأتي بطارية (هونر إكس10 5جي) بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واطًا.