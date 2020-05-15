تكنولوجيا: نصائح لتسوق آمن على الانترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر التسوق عبر الإنترنت مريحًا و فعالا حيث يمكنك التسوق بسهولة ، العثور على أفضل الأسعار ، ويتم شحن منتجك مباشرة الى غاية باب البيت دون الحاجة إلى مغادرة منزلك. لكن هناك بعض الخطوات الواجب اتخاذها قبل إتمام عملية الشراء منها: ستحتاج إلى التأكد من وصول المنتجات في الوقت المحدد ، وأن جودة المنتج جيدة ، وأن المنتج يحتوي على ضمان و خدمات ما بعد البيع ، وأنه بإمكانك استبدال أو إعادة المنتجات أو الحصول على الدعم في أي أسئلة أو مشكلات تتعلق بالمنتج.

كيف تتسوق بأمان على الانترنت :

تأكد من سمعة المتجر :

إذا كنت تعرف المتجر بالفعل ، فإن التسوق منه عبر الإنترنت آمن للغاية. و اذا لم تكن تعرفه او لم تسمع به من قبل اسأل أصدقاءك أو أقاربك للتأكد من مصداقية المتجر وقم بالبحث عنه في مواقع مراجعة المتاجر الإلكترونية. موقع Alcoupon من المواقع المهمة والمعروفة بنشر مراجعات مواقع التسوق أون لاين، ويعتبر من أفضل مواقع أكواد الخصم الذي يوفر لك كوبونات و اكواد خصم لمئات المتاجر على الإنترنت من بينها : كود خصم اجمل , كود خصم هاي بيبي , كود خصم ريفا و العديد من العروض الترويجية التي ستنال اعجابك لأشهر مواقع التجارة الالكترونية في العالم العربي.

تجنب العروض الخيالية :

لا تتسوق من متجر يعرض منتجات معروفة السعر بأثمان رخيصة جدا لأنه يمكن أن تكون مقلدة و ذات جودة رديئة أو أن تكون مسروقة أو مجهولة أو أن يكون صاحب المتجر نصابًا. كما يمكن أن تكون استراتيجية من المتجر لسرقة معلوماتك المالية أو الادعاء بأن المنتج غير متوفر لبيعك منتجًا آخر.

لا تتسوق من متجر يطلب معلومات اضافية لإتمام عملية البيع :

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عند التسوق أون لاين توقع أن يُطلب منك إدخال معلومات الدفع وعنوان الشحن ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني ، ولكن إذا طلب التاجر معلومات أخرى فلا تشتر من هذا المتجر. لا تقم بإدخال معلومات حسابك المصرفي أو معلومات الضمان الاجتماعي أو رقم رخصة القيادة. تطرح بعض الشركات أسئلة حول اهتماماتك ، ولكن يجب أن تكون هذه اختيارية دائمًا كما يُفضل أن تكون حذرًا بشأن تقديم المعلومات , لأن بعض المتاجر تقوم ببيع هذه المعلومات لأطراف أخرى.

تأكد دائمًا من أن الموقع آمن و محمي :

إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتوي على جهاز حماية من البرامج الضارة المحتملة ، فإن معلوماتك المالية وكلمات المرور الخاصة بك معرضة لخطر التعرض للسرقة.

إذا كنت تتسوق عبر الإنترنت أثناء استخدامك بواسطة شبكة الواي فاي ، فلابد من استخدام كلمة مرور ذات تشفير عالي حتى لا يتمكن الشخص المتربص خارج المنزل من جمع معلوماتك و تجنب إجراء أي معاملات مالية عند استخدام شبكة عامة.

تأكد من حماية الموقع :

قبل إدخال أي معلومات شخصية أو معلومات بطاقة ائتمان على موقع تسوق ، تأكد ما إذا كان عنوان الويب على الصفحة يبدأ بـ “https:” ، وليس “http:” يخبرك هذا الرمز أن موقع الويب آمن ومشفّر لحماية المعلومات.

طبق هذه الخطوات البسيطة و السهلة عند التسوق اون لاين لتحصل على تسوق امن و تجنب الإحتيال و النصب وسرقة المعلومات و البيانات. كما ننصحك باستخدام كوبونات و أكواد الخصم و ادخالها في صفحة الدفع لتحصل على تخفيضات مذهلة تصل إلى 50% في بعض المرات و بالتالي ستتمكن من توفير مبالغة معتبرة.

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