Galaxy A51 يحصل على لقب هاتف الأندرويد الأكثر مبيعًا في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أربعة من أصل هواتف الأندرويد الستة الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من هذا العام تم تصنيعها من قبل شركة سامسونج، على الأقل وفقا لأحدث الأرقام والإحصائيات الصادرة من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق. كان الإثنان الآخران تابعين لشركة Xiaomi.

كان الهاتف Galaxy A51 في المقدمة بفارق مريح نظرًا إلى أنه تم شحن 6 ملايين وحدة من هذا الهاتف، وهذا ما يعني بأنه شكل 2.3 في المئة من جميع أجهزة الأندرويد التي تم بيعها على الصعيد العالمي خلال الربع الأول من هذا العام. الهاتف Galaxy A51 مشهور في جميع أنحاء العالم، ولكنه مشهور بشكل خاص في أوروبا وآسيا.

أقرب منافس له هو Xiaomi Redmi 8 الذي شكل 1.9 في المئة من السوق. هذا الهاتف يملك العديد من المعجبين في الهند والصين، وأصبح يحظى بشعبية متزايدة في أوروبا أيضًا. أوضحت مؤسسة Strategy Analytics أن المخاوف بشأن نقص الأموال خلال جائحة COVID-19 إلى جانب إنخفاض الدعم من شركات الإتصالات قد دفعت الأشخاص إلى البحث عن أجهزة إقتصادية.

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في الواقع، الهاتف الراقي الوحيد الذي نجح في شق طريقه إلى قائمة الهواتف الذكية الستة الأكثر مبيعًا حول العالم في الربع الأول من هذا العام هو +Galaxy S20 الذي يحتل المرتبة الثالثة بحصة 1.7 في المئة. وبالنسبة للهاتف Galaxy S20 Ultra الذي يحصد مبيعات أكثر مما هو متوقع، فهو غير مدرج في القائمة، ونفس الأمر ينطبق على Galaxy S20، على الرغم من أنه قريب جدًا من +Galaxy S20 من حيث المواصفات التقنية.

قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتفين Galaxy A10s و Galaxy A20s لتعزيز عروضها في سوق الهواتف الذكية الإقتصادية وقد نجحت بالفعل في ذلك، فهذين الهاتفين يُعتبران من بين الهواتف الذكية الأكثر شعبية في العالم. الهاتف Redmi Note 8 هو ثاني هاتف من شركة Xiaomi يشق طريقه إلى القائمة، وهو طراز أكثر تقدمًا من Xiaomi Redmi 8 الذي تحدثنا عنه سابقًا.