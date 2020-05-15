Sony نجحت في بيع أكثر من 110 ملايين وحدة من Playstation 4 حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - بغنى عن القول، Playstation 4 هو جهاز الألعاب المنزلي الأكثر شعبية في السوق اليوم، وإستنادًا إلى أحدث الأرقام، فيبدو أن شركة Sony إستطاعت أن تكتسح سوق أجهزة الألعاب المنزلية في هذا العقد. هذا لأنه وفقا للتقرير المالي الأحدث من الشركة، فقد كشفت أنها تمكنت من بيع أكثر من 110 ملايين وحدة من جهاز Playstation 4 حتى الآن.

لقد أوضحت الشركة بالفعل أن مبيعات Playstation 4 تتباطأ، ولكن بكل صدق، لا يمثل ذلك مفاجأة. هذا لأننا نقترب من نهاية الجيل الحالي من أجهزة الألعاب المنزلية، فقد أكدت لنا كل من Sony و Microsoft بالفعل أنها تعمل على الجيل المقبل من أجهزة الألعاب المنزلية الخاصة بها.

ولحد الآن، لم تقم شركة مايكروسوفت بالكشف عن مقدار المبيعات التي حققتها أجهزة Xbox One الخاصة بها، ولكن نحن نفترض بأن مبيعاتها لا تقترب حتى من المبيعات التي حققتها أجهزة Playstation 4. وبغض النظر عن Xbox One و Playstation 4، فهناك جهاز آخر يُبصم على أداء جيد في السوق حاليًا، وهذا الجهاز هو Nintendo Switch الأحدث من شركة Nintendo.

Advertisements

في اليابان، تمكنت مبيعات Nintendo Switch من تجاوز المبيعات الإجمالية لـ Playstation 4 هناك، ولكن هذا ينطبق على سوق واحد فقط، ونحن نعتقد بأن شركة Nintendo بحاجة إلى بدل الكثير من الجهد من أجل اللحاق بشركة Sony. سيكون من المثير للإهتمام معرفة مقدار المبيعات التي سيحققها جهاز Playstation 4 قبل إطلاق Playstation 5.

ووفقا لشركة Sony، فهي لا تزال تخطط لإطلاق جهاز Playstation 5 في موسم العطلات لهذا العام كما كان محددًا في السابق، وأكدت أن فيروس COVID-19 لن يؤثر على الإطار الزمني للإطلاق.