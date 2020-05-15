Dell تُعلن عن Dell XPS 17 2020 بإعتباره ” أصغر حاسوب محمول بحجم 17 إنش في العالم “

فاطمة أيت طالب - دبي - في السنوات الماضية، كانت شركات مثل Dell و HP و Apple تقدم حواسيب محمولة مع شاشات يصل حجمها إلى 17 إنش. ومع ذلك، بدأت هذه الحواسيب المحمولة تنقرض في السنوات الأخيرة بعدما بدأت المزيد من الشركات بالإنتقال إلى الحواسيب المحمولة الصغيرة التي لا يتعدى حجمها 15 إنش، ولكن يبدو الآن أن شركة Dell تريد إحياء مفهوم الحواسيب المحمولة الكبيرة الحجم مرة أخرى.

بعد ما يقرب من عقد على إطلاق Dell XPS 17 الأخير، أعلنت شركة Dell رسميًا اليوم عن النسخة الأحدث من هذا الحاسوب المحمول. قد يُجادل البعض بأن الحاسوب المحمول الجديد المزود بشاشة 17 إنش قد يكون كبيرًا عن اللزوم، ولكن كما ترى في الصورة أعلاه، فقد قامت شركة Dell بتقليص الإطار المحيط بالشاشة لجعله نحيفًا قدر الإمكان. تفتخر شركة Dell أيضًا بأن هذا يجعل Dell XPS 17 2020 الجديد هو أصغر حاسوب محمول في العالم مزود بشاشة يبلغ حجمها 17 إنش.

سيكون بمقدور المستهلكين الحصول على هذا الحاسوب المحمول الجديد مع شاشة بدقة FullHD أو 4K، ويمكن لهم أيضًا إختيار الحصول على هذا الحاسوب مع الجيل العاشر من المعالج Intel Core i9، ومع ما يصل إلى 64GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 2 تيرابايت من الذاكرة التخزينية. سيكون بمقدور العملاء أيضًا الحصول على معالج الرسوميات المنفصل Nvidia GTX 1650 Ti Max-Q أو Nvidia RTX 2060.

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تقول شركة Dell أيضًا أنها حسنت نظام التبريد في الحاسوب Dell XPS 17 2020 الجديد حيث أصبح الآن يمتاز بتصميم حراري جديد لتعزيز تدفق الهواء، وغرفة خاصة ستساعد في الحفاظ على برودة المعالج أثناء قيامه بالأعمال المعقدة. لقد تخلى هذا الحاسوب المحمول الجديد أيضًا على منافذ USB القديمة وإستبدلها بأربعة منافذ USB-C Thunderbolt 3، وبمنفذ للذاكرة الخارجية SD Card. يبدأ سعر Dell XPS 17 2020 من 1499 دولار أمريكي، وسيكون متاحًا للشراء هذا الصيف.



