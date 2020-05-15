'تيك توك' متهمة باستغلال خصوصية الأطفال... فهل تفي بوعدها؟

اتهمت مجموعات حقوقية لرعاية الأطفال والمستهلكين، تطبيق "تيك توك" بأنه لم يتخذ أي إجراءات ملمموسة لحماية الأطفال والقصر.
وتتهم تلك المجموعات تطبيق "تيك توك" بجمع المعلومات الشخصية للأطفال دون سن الـ13 عاما دون موافقة أولياء أمورهم، واستغلالها في خدمات أخرى، وتتضمن تلك المعلومات أسماءهم وصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، التي ربما يتم استغلالها ضد الأطفال والقصر، وحتى المواقع الجغرافية الموجودين فيها مع أصدقائهم.
وكانت "تيك توك" قد أقرت بتلك الأخطاء واتفقت على تسوية لتحمي الأطفال والقصر، ولكن نفس الأدوات التي تستخدمها لا تزال قائمة منذ عام 2016، ولم تتغير حتى الآن.
وقال جوش جولين، المدير التنفيذي لحملة الطفولة الحرة التجارية في البيان: "لسنوات، تجاهلت تيك توك، قانون خصوصية الأطفال، وبذلك حوصرت ربما ملايين الأطفال دون السن القانونية في أجهزتها التسويقية، مما يعرض الأطفال لخطر الافتراس الجنسي".
ورد المتحدث باسم "تيك توك" على تلك التقارير، قائلا: "نحن نأخذ الخصوصية على محمل الجد، ونلتزم بالمساعدة في ضمان استمرار تيك توك في كونه مجتمعًا آمنًا وممتعًا لمستخدمينا."
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