شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينشئ كابل إنترنت بحري يستهدف الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك، عبر مدونتها الرسمية، أنها تتعاون مع عدد من شركات الاتصالات فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لإنشاء كابل إنترنت بحرى يصل طوله إلى 37 ألف كيلومتر، وستعمل علي تطويره شركة Alcatel Submarine Networks لأنظمة الكابلات المتخصصة بالشبكات تحت البحر.

وبحسب التقرير، فهناك أكثر من مليار شخص في عدد من الدول العربية وقارة أفريقيا غير متصلون بالإنترنت، وتستهدف فيس بوك دفعهم للدخول إلى الشبكة عبر إطلاق كابل إنترنت بحرى جديد من شأنه تعزيز البنية التحتية للمنطقة.

ومن المنتظر أن يربط الكابل بين كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر مصر والمملكة العربية السعودية كنقاط ربط أساسية، ويصل إلى 16 دولة أفريقية، فيما يتوقع أن يدخل الكابل البحري، والذى يعرف بـ 2Africa ، حيز الخدمة في نهاية عام 2023 أو بداية 2024 وسيسمح بسعة اتصال إضافية تفوق كل السعة المتاحة حالياً لأفريقيا من كافة الكابلات البحرية، حيث تم تصميم الكابل ليصل بسعته القصوى إلى 180 تيرابت بالثانية.

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جدير بالذكر أن عدداً من شركات التقنية الأمريكية، مثل جوجل وفيس بوك ومايكروسوفت وأمازون، لديها عدة مشاريع كابلات انترنت بحرية تربط العالم، بحيث تقريباً نصف سعة الإنترنت عبر الكابلات البحرية تمر من خلال كابلات أسستها تلك الشركات.

وقالت فيس بوك، "مشروع 2Africa هو استمرار لجهودنا المستمرة لتوسيع البنية التحتية للشبكة العالمية، وتعاونّا مع شركاء من جميع أنحاء العالم لبناء العديد من كابلات الألياف الضوئية تحت سطح البحر، التي تقود الصناعة من حيث الوصول والقدرة والمرونة".