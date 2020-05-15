شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جدل" بين إيلون ماسك ونائب رئيس فيس بوك على تويتر بسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم إيلون ماسك جيروم بيسنتى نائب رئيس الذكاء الاصطناعى فى فيس بوك، بسبب تغريدة نشرها بيسنتى ينتقد بها تحذيرات ماسك حول مخاطر الذكاء الاصطناعى العام (AGI)، وكتب بيسنتى على تويتر: "أعتقد أن الكثير من الأشخاص فى مجتمع الذكاء الاصطناعى سيكونون على ما يرام فى قول ذلك علانية، وليس لدى ماسك أى فكرة عما يتحدث عنه عندما يتحدث عن الذكاء الاصطناعى، ولا يوجد شيء مثل AGI ونحن لسنا قريبين من مطابقة الذكاء البشري".

وتأتى هذه التصريحات بعد قصة CNBC التى أجريت مع باحثى الذكاء الاصطناعى الذين اعتبروا تعليقات ماسك حول الذكاء الاصطناعى "غير مناسبة".

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ووصف ماسك هذه التقنيات الجديدة بأنها خطر وجودى للحضارة الإنسانية، مطالبا الشركات المطورة للذكاء الاصطناعى بالتمهل حتى لا تتسبب فى ابتكار شىء خطير دون قصد.

وصرح إيلون ماسك الرئيس التنفيذى ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا في تغريدة على موقع تويتر بفبراير أن جميع المؤسسات التي تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى قواعد تنظم عملها.

وطالب ماسك سابقًا بوضع قواعد تنظم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل مثلما يطالب حاليًا بوضع قواعد تحكم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن من غير المعروف إذا ما كانت الشركات الأخرى ستستجيب لهذه المطالب أم لا.