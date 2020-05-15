أسرار فيفا 20 : طريقة إضافة التعليق العربي

لعبة فيفا 20 هي أحدث نسخة تصدر من شركة EA Sports من لعبتها الرياضية المحبوبة للغاية والتي تتحدث عن رياضة كرة القدم كما تعرفون، ومن الأمور المعروفة أيضاً عن شركة EA Sports هي أنها تقوم بدعم المنطقة العربية بشكل كبير للغاية من خلال تقديم ألعابها معربة بشكل كامل مع التعليق العربي على المباريات في لعبة فيفا 20.

لأي سبب كان قد لا تجد التعليق العربي مفعل لديك داخل لعبة فيفا 20 فورما تقوم بشراءها من Origin Store وهو الواجهة الأساسية والمتجر الأساسي لشركة EA والذي يمكنك من خلالها شراء الألعاب الخاصة بهذه الشركة، من خلال موضوعنا اليوم سنقدم لكم طريقة إضافة التعليق باللغة العربية بعد شراء لعبة فيفا 20 داخل متجر Origin .

طريقة إضافة التعليق العربي في فيفا 20 :

في البداية وقبل كل شيء يجب عليك تحميل متجر Origin من هنا ثم عمل حساب عليه وشراء لعبة فيفا 20 حتى تتمكن من الوصول إليها داخل المتجر ولتعمل طريقتنا بنجاح .

الآن بعد أن تقوم بفتح المتجر وشراء اللعبة بنجاح ستجدها أمامك بالشكل التالي، قم بالضغط على علامة Settings أو الإعدادات التي وضعنا عليها دائرة في الصورة بالأسفل.

الآن قم بإختيار Game Properties من القائمة التي ستظهر لك كما ترى بالصورة بالأسفل :

بعد ذلك قم بالتوجه إلى إختيار Advanced launch option، سترى امامك قائمة تحت عنوان Game language قم بإختيار Arabic أو العربية ودع البرنامج يحمل الملفات المطلوبة ويقوم بتحديثها داخل اللعبة.

بعدما تنتهي اللعبة من التحديثات وتثبيتها وهي أمور ستعتمد بشكل أساسي على جودة إتصالك بالإنترنت وسرعته ومواصفات جهاز الكومبيوتر الخاص بك قم بتشغيل اللعبة.

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عندما تقوم بتشغيل اللعبة لأول مرة ستجد انها تعمل باللغة الإنجليزية ولا تقلق فهذه الطريقة ستعمل حتى إن كانت القوائم باللغة الإنجليزية.

الآن من الواجهة الرئيسية للعبة توجه إلى Customize ثم Settings :

والآن داخل قائمة Settings قم بإختيار Game Settings :

داخل قائمة الإعدادات هذه قم بالتوجه حتى تصل إلى Audio ومنه قم بإختيار Commentary Language وتفعيله عن طريق الأزرار الخاصة به كما تراها على الشاشة أمامك ( نحن نستخدم متحكم الـ Xbox One لهذا تجد أزراره على الشاشة امامك )

قم بتغيير الإختيار حتى ترى أمامك إختيار اللغة العربية و اللغة الإنجليزية متاحين أمامك.

بالطبع الطريقة تفلح أيضاً لجميع اللغات وجميع إصدارات فيفا المتاحة على المتجر وليست فيفا 20 فقط.

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