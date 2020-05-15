فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus رسميًا اليوم بإصدار تحديث آخر للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 10.5.7 في حالة الهاتف OnePlus 8، والإصدار OxygenOS 10.5.8 في حالة الهاتف OnePlus 8 Pro. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحديثات تقوم بإجراء تغييرات عديدة على العديد من جوانب الهاتفين، بدءًا من الشاشة وصولاً إلى الكاميرا ونظام التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، تحصل مع التحديثات الجديدة على الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. هذه التحديثات متوفرة حاليًا للوحدات الأوروبية والهندية والعالمية من الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، ولكن يجب أن يصل هذا التحديث لكافة الوحدات في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.
نظام التشغيل
- تحسين تجربة اللمس والتفاعل
- تحسين إستهلاك النظام للطاقة
- تحسين تأثير مشغل الفيديو عند السطوع المنخفض
- تحسين إستقرار النظام والثبات
- تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل
البلوتوث
- تحسين إستقرار وتوافق البلوتوث
الكاميرا
- تحسين تأثير HDR في الفيديوهات على الهاتف OnePlus 8 Pro
- تحسين تجربة التصوير وتحسين الإستقرار
الشبكة
- تفعيل دعم شبكات الجيل الخامس 5G لعملاء شركة Telia Norway في الهاتف OnePlus 8 Pro
- تحسين أداء وإستقرار الواي فاي
- تحسين إستقرار الإتصال
- تحسين إستجابة الشبكة أثناء اللعب على الإنترنت وتحسين السلاسة
كانت هذه تفاصيل خبر سلسلة هواتف OnePlus 8 Series تتلقى تحديثات جديدة تجلب معها عدة تحسينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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