سلسلة هواتف OnePlus 8 Series تتلقى تحديثات جديدة تجلب معها عدة تحسينات

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus رسميًا اليوم بإصدار تحديث آخر للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 10.5.7 في حالة الهاتف OnePlus 8، والإصدار OxygenOS 10.5.8 في حالة الهاتف OnePlus 8 Pro. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحديثات تقوم بإجراء تغييرات عديدة على العديد من جوانب الهاتفين، بدءًا من الشاشة وصولاً إلى الكاميرا ونظام التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل مع التحديثات الجديدة على الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. هذه التحديثات متوفرة حاليًا للوحدات الأوروبية والهندية والعالمية من الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، ولكن يجب أن يصل هذا التحديث لكافة الوحدات في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

نظام التشغيل

تحسين تجربة اللمس والتفاعل

تحسين إستهلاك النظام للطاقة

تحسين تأثير مشغل الفيديو عند السطوع المنخفض

تحسين إستقرار النظام والثبات

تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل

البلوتوث

تحسين إستقرار وتوافق البلوتوث

الكاميرا

تحسين تأثير HDR في الفيديوهات على الهاتف OnePlus 8 Pro

تحسين تجربة التصوير وتحسين الإستقرار

الشبكة