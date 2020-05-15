شركة Realme تكسر حاجز 35 مليون مستخدم على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتفل شركة Realme بمرور عام واحد منذ وصولها إلى الصين مع إطلاق الهاتف Realme X. وكشف أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة أن العلامة التجارية تملك الآن أكثر من 35 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب، ستحتفل بإطلاق هاتف جديد في اليوم 25 مايو.

الهاتف يحمل الإسم الرمزي ” Blade Runner ” ومن المرجح أن يكون هاتفًا للألعاب يأتي مع إضافات عديدة على مستوى الأداء والبرمجيات. سيكون هذا الهاتف بمثابة ” هدية الذكرى السنوية ” وسيكون ” المفاجأة المطلقة “، وفقا لما قاله السيد Wu Qi Chase، والذي يشغل منصب رئيس التسويق في شركة Realme.

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وبالحديث عن الهاتف، فهو سيضم أربع كاميرات في الخلف ومظهر عادي جدًا، مما يعني أنه ليس هاتف Realme الغامض الذي تم رصده في وقت سابق من هذا العام. من المحتمل أن يكون الهاتف الجديد نسخة من الهاتف Realme X50 Pro 5G الحالي مع واجهة مستخدم مُغايرة ومعالج من فئة Snapdragon 865 أو Snapdragon 768G.