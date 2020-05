Realme تؤكد قدوم ساعتها الذكية Realme Watch في ” المستقبل القريب جدًا “

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في أكثر من مناسبة في الماضي أن شركة Realme تعتزم الكشف عن ساعة ذكية خاصة بها في المستقبل القريب، ولكن لم تكشف لنا الشركة الصينية في أي وقت مضى عن موعد الإعلان الرسمي. حسنًا، لقد إتضح الآن أنه سيتم الإعلان رسميًا عن هذه الساعة الذكية في وقت لاحق من هذا الشهر.

في الواقع، لقد قام الرئيس التنفيذي لشركة Realme، السيد Madhav Sheth بنشر تغريدة يؤكد فيها قدوم الساعة الذكية الأولى من الشركة في ” المستقبل القريب جدًا “. ونظرًا إلى أن شركة Realme ستعقد حدثًا في اليوم 25 مايو، فهناك إحتمال كبير أن يتم الإعلان عن هذه الساعة الذكية في هذا التاريخ.

وبغض النظر عن الساعة الذكية Realme Watch، فمن المفترض أن تقوم شركة Realme كذلك يوم 25 مايو بالكشف عن التلفاز الذكي Realme TV والهاتفين Realme X3 و Realme X3 SuperZoom، فضلا عن سماعات لاسلكية للأذن ومجموعة من الأجهزة الأخرى.

Watch me!

Are you ready to join our journey in becoming India’s Most Popular Tech-Lifestyle Brand?

Our next AIoT products are on the way?

RT to show your excitement. pic.twitter.com/3Ny6EEDMi4